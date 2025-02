Fedez voleva ritirarsi da Sanremo: ecco il video che lo conferma

A pochi giorni dall'inizio di Sanremo, Fedez e l'ex moglie Chiara Ferragni erano al centro del gossip a causa dei video pubblicati da Fabrizio Corona sul suo canale YouTube.

Adesso di video ce n'è un altro ma è quello dello youtuber Ale Della Giusta, che ha seguito Fedez durante il Festival. Insomma: adesso la palla della narrazione è passata al rapper.

Fedez a Belve

Fedez pensa al ritiro da Sanremo: "Solo Chiara può capire"

Innanzitutto Ale Della Giusta è stato insieme a Fedez durante la settimana sanremese, documentandone gli alti e bassi d'umore, anche lui pubblicando alcuni audio e una chat. Fedez infatti, non si sentiva più in grado di affrontare il Festival a causa del rumore che aveva intorno: si conferma così quanto aveva svelato il giornalista Gabriele Parpiglia, cioè l'ipotesi del ritiro. Un'indecisione che è andata avanti fino al primo ascolto della sala stampa: dopo la reazione positiva dei giornalisti infatti, Fedez si è sentito rincuorato e ha deciso di proseguire.

Il timore di andare a fare il "bersaglio umano" si è ridimensionato, anche se "per quanto tu sia abituato confida- ti stupisci sempre di quanto le cose possano diventare grandi. Non hai qualcuno che ti può capire rispetto a una situazione del genere. Solo Chiara può comprendere".

Fedez e la telefonata a Corona: "Sei un infame"

Chiara Ferragni e Fedez

Ale Della Giusta racconta quanto sia rimasto colpito dagli sbalzi d'umore di Fedez lungo la strada per Sanremo e di quanto, a pezzi, il rapper fosse pronto a far saltare tutto fino all'ultimo minuto.

C'è anche una parte in cui, prima di partire verso la cittadina ligure, Della Giusta va a casa sua e trova Fedez in attesa della cartomante.

Vediamo poi anche la reazione di Fedez al video di Corona su Chiara Ferragni, quello in cui sostiene che la Ferragni avrebbe tradito Fedez con Achille Lauro. Lo youtuber riprende la telefonata, che sembra smentire un accordo tra i due: "Ma perché devi scrivere una cosa che non è vera? Sei proprio un infame, mi dispiace dirtelo, ti avevo chiesto di non pubblicarlo". Si sente anche l'assistente di Fedez che gli rimprovera di buttarsi a pesce in queste dinamiche.

Fedez si apre inoltre sul suo periodo orribile, tra malattia, ricadute, separazione, psicofarmaci. In alcuni momenti di tensione, lo si vede anche dolorante per la cicatrice allo stomaco oppure quando, in un momento di agitazione, spiega che sta così perché i sui organi interni non funzionano più bene.

Il Fedez più privato

Fedez a X Factor 20222

Nei 27 minuti di video emerge il lato più privato di Fedez, quello che non troviamo nel suo profilo Instagram né nelle cronache delle testate. E tra i commenti è già tutto un pullulare di apprezzamenti e messaggi di solidarietà.

La pubblicazione tra l'altro, arriva proprio il giorno dopo le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli a Verissimo, in cui la giornalista sosteneva che Chiara Ferragni avesse pagato il prezzo delle sue azioni mentre a Fedez viene perdonato tutto con più facilità.