Chiara Ferragni ha tradito Fedez con Achille Lauro? L'accusa di Fabrizio Corona: "Te lo sei scop*to

Quello che resta del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni, piaccia o no, è tornato a intasare le colonne della cronaca rosa. Il "merito" va alle scioccanti rivelazioni di Fabrizio Corona, a cui se n'è aggiunta un'altra nelle ultime ore: l'influencer avrebbe tradito l'allora marito con Achille Lauro, e starebbero per spuntare le prove.

Fabrizio Corona risponde a Chiara Ferragni: "ecco perchè sei stata sempre zitta"

A meno di dieci giorni da Sanremo 2025, dove sia Fedez sia Lauro saranno in gara(e dove ci sarà anche Tony Effe, ex di Taylor Mega, altra amante del rapper di Rozzano durante il matrimonio, ma questa è un'altra storia), tutti gli occhi sono puntati sui resti dell'unione più mediatica d'Italia.

Fedez a Belve

Solo due giorni fa, infatti, Fabrizio Corona, sul suo canale YouTube, ha reso pubblici alcuni dettagli privatissimi della vita di Fedez. Non solo ha svelato perchè il rapper era apparso così in difficoltà durante SaràSanremo, lo scorso 18 dicembre su Rai 1, ma ha anche fatto il nome della donna che Federico Lucia amerebbe da anni. E no, lei non è Chiara Ferragni, con cui è stato sposato dal 2018 al 2024, e con cui ha avuto due figli, ma si chiama Angelica Montini.

A differenza di quanto accaduto in precedenza, questa volta Chiara Ferragni ha deciso di intervenire. In alcune stories di Instagram, non soltanto ha confermato che, in sostanza, quanto dichiarato da Corona corrisponde a verità, ma ha anche spiegato come mai in questi anni ha sempre evitato di commentare gli eccessi di Fedez.

L'ex re dei paparazzi non è però rimasto a guardare. Sceso in campo in difesa dell'amico, ha duramente attaccato l'influencer: "Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e per non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto". Per Corona, il silenzio della Ferragni è legato essenzialmente a una condotta non dissimile da quella che sta ora duramente criticando.

Il presunto tradimento della Ferragni con Achille Lauro

Sanremo 2023: L'arrivo di Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston nella prima serata

Fabrizio Corona ormai l'ha promesso: ci sarà presto una nuova puntata del suo Falsissimo su YouTube in cui comincerà a far luce su vizi e segreti dell'imprenditrice digitale. Intanto ha rilanciato un gossip che era già circolato subito dopo il Sanremo 2023, quello in cui lei era presente sul palco come co-conduttrice: il tradimento con Achille Lauro, scoperto poi da Fedez.

"Il tuo ex marito" continua Fabrizio Corona su Instagram "non ha deciso a tavolino col suo amico. Ti dimentichi, cara Chiara chi sono e cosa faccio. [..] Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stronzate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l'amore che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest'anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei scopato?".

L'invettiva dell'ex paparazzo non ha risparmiato nemmeno il rapporto con i due figli, Leone e Vittoria. Chiara Ferragni non è solo stata definita una mamma assente pronta a lasciare i bambini a "babysitter strapagate", ma è anche stata accusata di chiedere insistentemente all'ex marito solo una cosa: di poter tornare a mostrarli sui social (cosa per cui la coppia è sempre stata aspramente criticata).