Fedez verso il ritiro da Sanremo 2025? Le voci si moltiplicano

La partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo 2025 continua a far discutere. Prima perché si sarebbe trovato in gara con Tony Effe dopo il dissing dello scorso settembre, poi per il duetto con Marco Masini sulle note di Bella Stronza, quindi per le rivelazioni di Fabrizio Corona secondo cui Achille Lauro avrebbe avuto una breve ma passionale storia con la Ferragni.

Adesso invece, la saga si arricchisce di un nuovo capitolo.

Fedez, le voci di un ritiro

Fedez piange sul palco del Festival di Sanremo 2021

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia infatti, c'è la possibilità che Fedez si ritiri dalla kermesse canora. Questo dopo il ritiro di Emis Killa, dovuto alle indagini a suo carico per associazione a delinquere. In onda su Studio100 con il suo programma 100×100, il giornalista e autore televisivo ha detto: "Ho una notizia che mi hanno riportato. Io so che ci potrebbe essere un ritiro in corsa da parte di Fedez". Ha poi spiegato che, senza volersi sbilanciare troppo, ci sono delle dinamiche intuibili.

E cioè che "Mettete il caso dovesse essere accolto da fischi, o i giornalisti non si concentrassero sulla musica, ma su ciò che è stato dato in pasto ai giornalisti in questo periodo. Ecco, credo che a quel punto non è da escludere l'ipotesi che lui possa davvero ritirarsi dal Festival di Sanremo".

Insomma, se il gossip lanciato da Corona (e in parte confermato sia da Fedez che dalla Ferragni) dovesse rivelarsi troppo ingombrante durante il Festival, la salvezza di Fedez potrebbe essere proprio abbandonare la gara.

La voce era già circolata nei giorni scorsi, ma l'inviato de La Volta Buona Domenico Marocchi aveva confermato che il rapper aveva fatto le prove a Sanremo. Del resto, lo stesso Fedez aveva documentato tramite storia Instagram la sua presenza all'Ariston.

Battito, il brano di Sanremo

Sanremo 2023: Gli Articoli 31 con Fedez in un momento della quarta serata

A differenza di quello di Emis Killa però, il ritiro a cui fa riferimento Parpiglia è un ritiro in corsa, a Festival iniziato: Fedez quindi ci farebbe comunque ascoltare il suo brano, Battito. Nel pezzo, come spiegato dallo stesso Fedez, si parla di una donna che in realtà è la personificazione della depressione. Intanto, oggi è stato pubblicato il testo del brano: un rap duro in cui viene citata anche la Fluoxetina.