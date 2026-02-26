Sanremo 2026 cambia la scaletta per Achille Lauro e Fedez: c'entra Chiara Ferragni?

I dissapori tra i due rapper potrebbero essere la ragione del cambio di scaletta che ha visto Achille Lauro 'sparire' al momento dell'esibizione del collega? Le teorie sul web.

Achille Lauro e Fedez
NOTIZIA di 26/02/2026

Scontro evitato per un pelo? Ai più attenti non è sfuggita l'assenza del co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026, Achille Lauro, al momento dell'annuncio del duo Fedez-Marco Masini, che partecipano al concorso col brano Male necessario.

La scaletta della seconda serata prevedeva Achille Lauro, a fianco di Carlo Conti, per introdurre il brano di Fedez e Masini, ma il cantante di Rolls Royce non era presente.

Chi ha sostituito Achille Lauro nell'annuncio del duo Fedez/Masini?

Dopo l'esibizione di Sal Da Vinci, Carlo Conti è apparso sul palco seguito da Laura Pasini. Il conduttore ha chiamato sul palco anche Lillo che però non si è presentato. "Anche lui è andato a mangiare" ha specificato Laura Pausini, riallacciandosi alla gag sull'impossibilità di mangiare a Sanremo per mancanza di tempo per poi annunciare il brano di Fedez e Masini.

Quali sono i motivi del litigio tra Achille Lauro e Fedez

Nessuna conferma ufficiale, ma in molti sospettano che la ragione del presunto cattivo sangue tra Achille Lauro e Fedez risalirebbe al gossip del 2025 diffuso da Fabrizio Corona secondo cui Lauro avrebbe avuto una relazione con Chiara Ferragni nel periodo della chiacchiera separazione dell'imprenditrice da Fedez a seguito dello scandalo del Pandoro-Gate.

Va detto che il gossip sentimentale in questione non ha mai trovato conferma ufficiale, anzi, Achille Lauro, attento alla sua privacy, ha smentito indirettamente dichiarando lo scorso febbraio: "Per fortuna vivo ancora in un mondo di sogni e sognatori e lascio il gossip a chi ha solamente questo per esistere". Neppure la lite con Fedez è mai stata confermata eppure ieri sera, al momento della verità, l'assenza di Lauro ha alimentato nuovamente le voci di rottura.

Reazioni social al cambio di scaletta Sanremo 2026

Crisi prontamente rientrata con una rapida manovra dietro le quinte, giusto? Ma la mossa non è passata inosservata agli utenti web che non hanno potuto fare a meno di commentare l'assenza di Achille Lauro su X alimentando le dicerie senza risparmiare neppure qualche insulto nei confronti di Fedez e rimpiangendo l'incontro mancato che certamente avrebbe vivacizzato un festival finora parco di emozioni e fuori programma.

