Fedez pizzicato con Giulia Honegger: chi è la nuova fiamma del rapper, con lui in vacanza in Versilia?

Nuovo flirt per il personaggio più chiacchierato di Milano? A giudicare dalle immagini, sembrerebbe proprio di sì. Fedez ha infatti pubblicato su Instagram lo scatto di una ragazza a volto coperto da un cappello, ma a smascherarla ci ha pensato il settimanale Chi: si tratta di Giulia Honegger, stilista milanese e (a quanto pare) nuova presenza fissa nella vita del rapper ex Ferragnez.

Fedez e Giulia Honegger: coppia in formazione

Fedez

Accantonato il mistero e le ultime vicissitudini personali di Federico Lucia aka Fedez, l'estate parte con un gossip succulento: lui e Giulia Honegger sono stati paparazzati insieme a Marina di Pietrasanta, nel lussuoso stabilimento di Leonardo Maria Del Vecchio. Qui sembra abbiano passato giornate in barca, serate in compagnia e notti glamour. Nessun bacio in vista (almeno per ora e almeno a favor di telecamera), ma gesti complici e sorrisi parlano chiaro: la frequentazione è ufficialmente iniziata.

Secondo le indiscrezioni i due sono stati visti anche a Milano, a bordo della Ferrari Roma Spider del rapper. E proprio uno degli ultimi post di Fedez, con quella figura femminile così sfuggente, sembrerebbe immortalare ancora lei, che prende il sole in costume e cappellino.

Chi è Giulia Honegger, la stilista che ha conquistato Fedez

Milanese doc, occhi chiari e tanta discrezione social (profilo Instagram privato, ça va sans dire), Giulia Honegger ha studiato al Collegio San Carlo e oggi guida il brand Ayme insieme all'amica di sempre, Lucrezia Savoldi Bellavitis. Non è nuova al mondo delle celebs: tra i suoi follower spunta anche Angelica Montini, l'ex storica di Fedez.

Semplice, riservata ma decisamente fashion, la stylist ha acceso la curiosità dei fan: solo un flirt estivo o il primo capitolo di una nuova storia d'amore sotto i riflettori?

Champagne, musica e... un nuovo amore?

Dopo il presunto flirt con Clara Soccini e l'addio definitivo (social e sentimentale) a Chiara Ferragni, Fedez sembra aver trovato una nuova complicità. Tra performance al Twiga, giri in sup e brindisi con bollicine, il rapper non sembra più intenzionato a nascondersi.

Honegger sarà quindi la nuova protagonista del suo feed? A giudicare dagli ultimi avvistamenti e dalle foto in esclusiva, il cappello sul volto potrebbe presto lasciare spazio a un tag più chiaro: "official couple", magari?