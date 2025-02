Selvaggia Lucarelli a Verissimo parla di Chiara Ferragni: "Provo empatia, ha pagato a sufficienza"

Ospite nella trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, Selvaggia Lucarelli ha parlato di Chiara Ferragni e, come di consueto, le sue parole hanno fatto rumore.

La giornalista ha dichiarato di provare una certa empatia nei confronti dell'imprenditrice digitale, che ha sofferto già molto per tutto quello che è successo. Selvaggia Lucarelli ha infatti dichiarato che Chiara Ferragni ha commesso un grave errore, ma ha pagato soprattutto a livello di reputazione.

Inoltre, Lucarelli ha dichiarato di non sentirsi in dovere di chiedere scusa a Chiara Ferragni, in quanto ciò che aveva scritto era la pura realtà, come dimostrano i fatti. Infatti, la multa è stata inflitta dall'AntiTrust e non di certo dalla Lucarelli la quale, però, si è detta convinta che è il momento di voltare pagina e di dare alla Ferragni una seconda possibilità.

Non è mancata poi una frecciatina a Fedez, ex marito di Chiara, che, secondo la Lucarelli, viene perdonato per situazioni ancora più gravi che lo vedono spesso coinvolto.

Selvaggia Lucarelli è convinta che Chiara Ferragni debba fare ciò che vuole

Quanto dichiarato dalla Lucarelli a Verissimo ha fatto molto discutere, tant'è che la giornalista ha dovuto pubblicare un post su Instagram per chiarire il suo pensiero. Ecco le sue parole: "Riguardo Ferragni intendevo dire che non ha senso stare lì a sottolineare la vicenda Pandoro se pubblica una foto al mare o una col nuovo fidanzato. Non si è mai scusata e si professa innocente nonostante abbian pagato multe e risarcimenti, è vero, ma finché c'è un procedimento penale in corso non lo farà, perché non può. E non è neppure detto che accadrà mai".

La giornalista ha poi continuato: "Si può continuare a criticare ciò che fa, a ritenere che non abbia capito nulla di come ci si risolleva da una crisi e a sottolineare l'incapacità di reinventarsi, ma ha comunque diritto a fare quel che vuole senza che le si rinfacci il passato ad ogni post. Ha deciso che la sua strategia di rinascita è fare vacanze tutto l'anno? Mi sembra che oggi la parte interessante della storia sia questa. Per me, da analista del fenomeno, la materia di interesse è il dopo. Il resto lo ha già scontato e lo sta scontando".