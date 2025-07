Fedez e Chiara Ferragni, il divorzio è ufficiale: cosa prevede l’accordo per l’affidamento dei figli

Quella che sembrava una favola destinata a concludersi con un lieto fine, in pieno stile Disney, è finita invece con un divorzio. Con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, infatti, si chiude definitivamente il capitolo matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez. La separazione, nonostante il clamore dei mesi scorsi, è avvenuta in modo consensuale, senza strappi plateali ma con la consapevolezza di dover voltare pagina dopo anni vissuti sotto i riflettori.

Divorzio Ferragnez: i dettagli dell'accordo

L'intesa prevede l'affidamento condiviso dei figli Leone e Vittoria e nessun assegno di mantenimento, né per i bambini né per Chiara Ferragni. Le spese scolastiche e sanitarie restano a carico di Fedez, che si occuperà direttamente di questi aspetti in modo esclusivo. Una soluzione, questa, che ha evitato conflitti giudiziari e permesso di mantenere un equilibrio utile, soprattutto per i figli della coppia più instagrammata di sempre.

Una scelta non scontata, considerando il clima teso che aveva caratterizzato gli ultimi mesi dei due ex, tra allusioni social, dissing musicali e polemiche all'ordine del giorno. Ma quando è arrivato il momento di ufficializzare la fine della relazione, entrambi hanno preferito una linea più sobria e responsabile.

Nessun clamore, ma qualche eco del passato

Chiara Ferragni si è affidata all'avvocata Daniela Missaglia, mentre Fedez ha scelto un team legale composto da Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. Il Tribunale ha approvato l'accordo definendolo adeguato, segno che - almeno dal punto di vista legale - la separazione è stata gestita con buon senso e attenzione.

Resta però difficile dimenticare le polemiche dei mesi scorsi, in cui da un lato alcune canzoni sembravano raccontare retroscena personali mentre, dall'altro, audio compromettenti diffusi da Corona hanno alimentato il dibattito mediatico. Un contrasto evidente rispetto alla riservatezza mantenuta nelle aule di tribunale. Che la (ex) coppia sia finalmente maturata?

Cosa succede ora? Il futuro li vede ognuno per la sua strada

Con il divorzio ufficializzato, Chiara e Federico iniziano un nuovo percorso da ex coniugi, ma restano uniti nel loro ruolo di genitori. Le loro strade sentimentali e professionali si dividono, ma gli occhi del pubblico continueranno a seguirli. E chissà se uno dei due deciderà presto di raccontare la sua versione della storia.