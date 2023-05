The Ferragnez - La serie 2, la recensione: Chiara Ferragni e Fedez si mettono a nudo

Qualche mese fa, appena dopo la fine del Festival di Sanremo, per qualche settimana non si è parlato che di loro. Fedez e Chiara Ferragni, una delle coppie più famose d'Italia, la coppia mediatica per eccellenza, era entrata in crisi. Poco dopo, Fedez aveva annunciato di voler uscire per un po' dai social. Non ne abbiamo saputo più molto, e non ci siamo informati, a dire il vero. Chiara Ferragni e Fedez stanno ancora insieme, la crisi forse è superata. Ma ci pensiamo ora, nel momento di scrivere la recensione di The Ferragnez - La serie 2, la seconda stagione della serie che segue Fedez e Chiara Ferragni, disponibile su Prime Video dal 18 maggio con i primi quattro episodi, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre. Non si parla di quei giorni, ovviamente, perché la serie è stata girata prima.

Ma The Ferragnez - La serie 2 - che come nella prima stagione mostra la vita professionale dei due - si può considerare come una lunga terapia di coppia. Accanto alle immagini dei due in giro per il mondo, infatti, ci sono quelle di Chiara e Fedez da uno psicologo, per delle sedute di terapia di coppia che li aiutano a conoscersi meglio, a tirare fuori il non detto, ad appianare le difficoltà. C'è un momento molto forte, nell'episodio 3, un litigio davanti al terapeuta. Segno che tra i due ci sono stati davvero dei contrasti, un po' come capita a qualsiasi coppia. E così, The Ferragnez - La serie 2, a sorpresa, ci sembra diversa rispetto alla prima stagione, con Chiara Ferragni e Fedez che si mettono davvero a nudo. Ci sembra che ci sia più "verità", tra virgolette perché è sempre uno show televisivo in cui tutto è studiato ad arte, approvato e confezionato per il pubblico. Ma in qualche modo avvicina un po' le due star a noi.

I Ferragnez un anno dopo

È passato un anno dalle ultime riprese. Leone e Vittoria, i figli di Chiara Ferragni e Fedez, sono cresciuti. Vittoria gattona, Leone si sente importante per lei. Si inizia parlando della prima stagione, quella in cui Fedez sembrava "uno stronzo", ma tutti dicevano "che figo". "È che appari meno stronzo di quello che sei", dice lei. Con un flashback, si torna indietro a due mesi prima, al momento in cui ha annunciato, con un video sui social, di avere una malattia. Ascoltiamo la storia di quell'ecografia in cui, per caso - essendo arrivato due ore dopo all'appuntamento - passa una dottoressa che si occupa di pancreas e nota un ingrossamento sospetto.

Mettersi in gioco

La seconda stagione di The Ferragnez - La serie inizia in modo molto diverso dall'altra. In modo più intimo, più commovente. Quando si decide di partecipare a una serie factual, a una tivù della realtà, si sceglie di mettersi a nudo, di mettersi in gioco, di mostrare la propria intimità. Una volta fatta questa scelta, il pubblico vuole quello, e allora si deve darlo. È chiaro che i protagonisti possono scegliere cosa mostrare e cosa no, possono tagliare quello che non ritengono di mostrare. Ma, quanto più si decide di far vedere, tanto più si arriva al proprio pubblico (e forse non solo a questo), che è l'obiettivo per cui si fanno queste operazioni. Fedez si interroga sul fatto di farsi riprendere in ospedale, prima dell'operazione. Ma decide che è il caso di farlo. Come "lascito" ai propri bambini, nel caso le cose andassero male. Per ricordarsi di quei momenti, quando saranno passati.

È giusto mettere in scena tutto?

È così, un piccolo pugno nello stomaco, qualcosa che non ti aspetti, l'inizio della seconda stagione di The Ferragnez - La serie. Che cambia improvvisamente il tono a una serie che ci era sembrata superficiale (e, probabilmente, nel complesso, lo è ancora). Ci spiazza, ed è questo che vogliamo quando guardiamo un contenuto, che sia al cinema, in tv o sul web. I dubbi restano, e sono soprattutto morali. Ci sarà chi dirà che non è giusto mettere in scena le proprie debolezze, le proprie malattie, per farne spettacolo. Ci sarà chi dirà che è giusto far vedere tutto ai propri fan, perché si è sempre fatto così, e così dev'essere nel bene e nel male. Anni fa probabilmente non si usava, la società di oggi sembra portarci sempre più in questa direzione. Così è, se vi pare.

Chiara And The City

Dopo un episodio così intenso, si torna nei ranghi, nei Ferragnez all'ennesima potenza. Il secondo episodio è quello dedicato al MET Gala di New York, gli Oscar della moda. Dopo il primo episodio, dedicato a Fedez, ora al centro c'è Chiara Ferragni. Prima in Messico, per un progetto di Nespresso sul caffè, e poi a New York al MET Gala. Ecco che, finalmente, viene fuori Chiara Ferragni, che della coppia è l'elemento più interessante. Non ce ne voglia Fedez, ma è sempre lei quella che ci incuriosisce di più. Per come ha fatto decollare il suo business, come ha costruito il suo impero, per la sua attività di imprenditrice. Vedere Chiara Ferragni a New York, nel suo ambiente naturale, con gli abiti di Versace, è molto interessante. Perché ci permette di capire quello che è davvero il suo mondo.

Chiara e Fedez, "genitori atipici"

Ed è glorioso anche l'episodio 3 con Chiara Ferragni e Fedez ancora nel loro ambiente naturale. Assistiamo al momento in cui Amadeus dice a Chiara che annuncerà la sua presenza a Sanremo, con lei che intende usare anche per parlare di imprenditoria femminile ed emancipazione. Sappiamo come è andata, con quell'abito con la scritta "pensati libera" che è arrivato ovunque. Nel frattempo, Fedez annuncia un concerto di beneficienza, il Love Mi, e la reunion con J-Ax. Proprio l'episodio 4 chiude il cerchio. Su consiglio del terapeuta, Chiara e Fedez si prendono un weekend da soli, con i figli: senza nessuno, né tate, né nonni né assistenti. Senza neanche gli operatori della serie tv, ma con delle telecamere installate in casa. Solo loro 4. Certo, c'è chi questo lo fa sempre. Ma per loro, "genitori atipici" come si definiscono, può essere una novità, qualcosa che fa bene. E in quanto "genitori atipici" vanno anche capiti. E allora ben venga questa piccola paura. E ben venga anche questa serie: due personaggi che a molti sembrano distanti, perché ce li avvicina. E poi: Chiara e Fedez, per dirne una, piacciono tantissimo ai miei bambini. Qualcosa vorrà pur dire.