Fear the Walking Dead rinnovato per la stagione 8, Kim Dickens torna nel ruolo di Madison

Il nuovo episodio del Talking Dead show ha svelato due importanti novità che faranno felici i fan: non solo Fear the Walking Dead è stato rinnovato per un'ottava stagione, ma è stato anche annunciato il ritorno di Kim Dickens nel ruolo di Madison, la madre di Alicia creduta morta fin dalla quarta stagione.

"Se esistesse un Monte Deadmore, ci sarebbe la faccia di Kim Dickens" ha commentato scherzosamente il capo del contenuto creativo del Walking Dead Universe Scott M. Gimple in un comunicato riportato da Tvline. "Madison Clark è un personaggio fondativo del nostro mondo - eroica, complessa, una persona comune che si trasforma in guerriera, una forza del bene. Il talento puro di Kim Dickens, la sua forza e vivacità torneranno a impreziosire l'universo di Walking Dead ancora una volta e non potremmo essere più felici di riaverla con noi."

Nel frattempo, è stata annunciata la data di uscita americana della seconda parte della settima stagione di Fear the Walking Dead: il 17 aprile. Nei nuovi episodi, Teddy (John Glover) ha realizzato la sua visione di 'The End' quando ha fatto esplodere testate nucleari in Texas, ma spetterà a coloro che sono sopravvissuti decidere come sarà 'The Beginning'. E dovranno farlo in un mondo privo di luce e speranza, dove l'aria esterna è mortale tanto quanto i vaganti che devono affrontare. I sopravvissuti scopriranno chi sono veramente e di che pasta sono fatti. Alcuni saranno all'altezza della situazione, alcuni troveranno un nuovo scopo e alcuni ridefiniranno se stessi, anche se ciò avrà un costo terribile per coloro che una volta consideravano una famiglia.

Nel cast di Fear the Walking Dead troviamo Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Maggie Grace, Colman Domingo, Danay Garcia, Austin Amelio, Mo Collins, Alexa Nisenson, Karen David, Colby Hollman, Jenna Elfman e Rubén Blades.