Fear the Walking Dead 8: nel trailer della seconda parte torna un altro storico personaggio

Un altro personaggio storico del franchise di The Walking Dead tornerà nella seconda parte dell'ottava e ultima stagione.

AMC ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della seconda parte dell'ottava stagione di Fear the Walking Dead, lo spin-off/prequel di The Walking Dead che giungerà a conclusione quest'anno. Nel filmato vediamo il ritorno di un personaggio storico.

Come vediamo nel trailer, infatti, Victor Strand è ancora vivo dopo il salto temporale di sette anni tra le stagioni 7 e 8. Sembra anche che non sia più quella persona malvagia che avevamo conosciuto, dato che ora si offre di aiutare Madison.

Il ritorno di Strand nella stagione 8 di Fear the Walking Dead potrebbe portare a un conflitto con personaggi come June e Daniel, che sono a conoscenza del passato di Strand come antagonista nella stagione 7. Tuttavia, il ritorno di Strand porterà al tanto atteso ricongiungimento con Madison, consentendo ai due di riprendere il filo della loro amicizia spezzatosi nella quarta stagione.

Anche se non è chiaro se gli altri membri del gruppo di Madison saranno in grado di fidarsi di lui, i trascorsi di Madison con Strand potrebbero favorire una nuova alleanza.

