Fear the Walking Dead 7: nel trailer i sopravvissuti devono affrontare una catastrofe nucleare

Dopo gli zombie, il trailer di Fear the Walking Dead 7 anticipa il pericolo nucleare per i superstiti dello show che tornerà in autunno.

AMC ha pubblicato il trailer di Fear the Walking Dead 7, anticipando i nuovi temi dello show che farà ritorno negli USA domenica 17 ottobre e in streaming anticipato su AMC+ a partire dal 10 ottobre. In più Comingsoon.net svela che Aisha Tyler, che ha diretto un episodio della serie nella stagione 6, apparirà nella nuova stagione in veste di interprete.

Nella sinossi di Fear the Walking Dead 7 si legge: Teddy (John Glover) ha realizzato la sua visione di 'The End' quando ha fatto esplodere testate nucleari in Texas, ma spetterà a coloro che sono sopravvissuti decidere come sarà 'The Beginning'. E dovranno farlo in un mondo privo di luce e speranza, dove l'aria esterna è mortale tanto quanto i vaganti che devono affrontare. I sopravvissuti scopriranno chi sono veramente e di che pasta sono fatti. Alcuni saranno all'altezza della situazione, alcuni troveranno un nuovo scopo e alcuni ridefiniranno se stessi, anche se ciò avrà un costo terribile per coloro che una volta consideravano una famiglia.

Nel cast di Fear the Walking Dead troviamo Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Maggie Grace, Colman Domingo, Danay Garcia, Austin Amelio, Mo Collins, Alexa Nisenson, Karen David, Colby Hollman, Jenna Elfman e Rubén Blades.