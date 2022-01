FBI: Most Wanted, Julian McMahon lascia la serie dopo tre anni

Julian McMahon, Jess LaCroix in FBI: Most Wanted, lascia la serie CBS dopo tre anni di onorato servizio per nuove avventure lavorative.

Questo sarà uno shock per i fan di FBI: Most Wanted. Il protagonista Julian McMahon ha annunciato la sua intenzione di abbandonare lo show della CBS dopo quasi tre stagioni.

Julian McMahon

L'ultimo episodio di Julian McMahon dovrebbe essere girato la prossima settimana e andrà in onda l'8 marzo. La serie dovrebbe introdurre un nuovo personaggio più avanti in questa stagione che colmerà il vuoto lasciato dall'uscita del personaggio di McMahon, Jess LaCroix, agente e capo dell'unità Most Wanted dell'FBI a cui vengono assegnati i casi più estremi ed eclatanti.

"Negli ultimi mesi, i produttori di FBI: Most Wanted e io abbiamo discusso della mia partenza dallo show a favore di ulteriori attività creative e della transizione del mio personaggio Jess LaCroix", ha detto McMahon in una dichiarazione a Deadline. "Queste conversazioni in corso ci hanno dato l'opportunità di orchestrare un modo semplice e produttivo per la mia uscita dallo show".

McMahon ha anche riflettuto sulla sua esperienza in FBI: Most Wanted nel ruolo di Jess LaCroix:

"Vorrei esprimere la gratitudine e l'ammirazione per aver potuto lavorare con i produttori esecutivi] Dick Wolf e Peter Jankowski. Sono estremamente orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto insieme e ho messo lo sviluppo di questo spettacolo, e il mio personaggio, Jess, in cima alla mia lista di esperienze professionali. Auguro allo show, al suo cast e alla troupe, il più grande successo in futuro. Sono grato di aver avuto l'opportunità di interpretare Jess; lui è un brav'uomo."

Non è ancora chiaro come l'uscita di scena di Jess LaCroix sarà motivata. LaCroix sta attraversando un'importante transizione personale, con sua figlia Tali, che è stata la sua roccia, che parte per il collegio in Canada.

Julian McMahon ha fatto il suo debutto nel ruolo di Jess LaCroix in un episodio della serie madre FBI, servito da backdoor pilot per FBI: Most Wanted. Lo spinoff è partito alla grande nel gennaio 2020 e ora fa parte di un franchise che comprende anche FBI l'ultima aggiunta FBI: International.