FBI: Most Wanted 4 stasera su Italia 1, trama e cast degli episodi di domenica 8 ottobre

Stasera su Italia 1 torna la quarta stagione di FBI: Most Wanted, trama e cast degli episodi di domenica 8 ottobre

Stasera 8 ottobre 2023 in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1 nuovo appuntamento con la quarta stagione di FBI: Most Wanted Ideata da René Balcer, la serie è il primo spin-off del franchise FBI e viene trasmessa negli Stati Uniti dal gennaio 2020. Ecco le trame e il cast dei tre episodi di questa sera.

FBI: Most Wanted: Trama

La serie segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei Most Wanted. FBI: Most Wanted è stata recentemente rinnovata dalla CBS per una quinta stagione.

FBI: Most Wanted: Episodi di domenica 8 ottobre

Episodio 15: In nome dell'onore

Lula Arslan, celebre tennista croata di origini iraniane, attivista nel campo dei diritti umani, viene rapita sul set di un servizio fotografico nel cuore del Queens. Remy e la squadra sospettano del suo ex, ma nel corso delle indagini scoprono che e' stata catturata dalle Guardie Rivoluzionarie Islamiche per conto dei servizi segreti iraniani. Lula appartiene a una famiglia di dissidenti politici, finiti sulla lista nera del regime dai tempi della Repubblica di Khomeyni. Lo scopo dei rapitori è di giustiziarla in Iran.

Episodio 17: Triangolo pericoloso

Remy e la squadra si mettono sulle tracce di due studentesse e di Patrick Cassidy, fratello maggiore della loro compagna di stanza, accusato di un omicidio avvenuto nel dormitorio del college. Inizialmente pensano si tratti di un rapimento, ma durante le indagini si scopre che tra Patrick e le ragazze c'è un triangolo amoroso e che i tre sono in fuga per rifarsi una vita altrove. Durante la latitanza commettono una serie di rapine per procurarsi i soldi necessari alla realizzazione del loro progetto.

Episodio 16: Attacco imminente

Attenzione: Questo episodio rappresenta la conclusione di un crossover con le serie FBI International e FBI, appartenenti allo stesso franchise. Le puntate corrispondenti di queste serie non sono state trasmesse su Rai 2.

Remy e la squadra si mettono sulle tracce di un gruppo terroristi bielorussi capitanati dal generale Lenkov che sta pianificando un attentato nel cuore di New York City. Le indagini partono quando David Laporta, un imprenditore americano, viene rapito a Roma, mentre si incontra con un collega italiano per discutere di affari.

Cast ricorrente della quarta stagione

Il promo della puntata di stasera nella clip caricata su Mediaset Infinity