FBI: Most Wanted 4 stasera su Italia 1, trama e cast degli episodi di domenica 15 ottobre

Stasera 15 ottobre 2023 in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1 nuovo appuntamento con la quarta stagione di FBI: Most Wanted Ideata da René Balcer, la serie è il primo spin-off del franchise FBI e viene trasmessa negli Stati Uniti dal gennaio 2020. Ecco le trame e il cast dei due episodi di questa sera.

FBI: Most Wanted: Trama

La serie segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei Most Wanted. FBI: Most Wanted è stata recentemente rinnovata dalla CBS per una quinta stagione.

Episodi di domenica 15 ottobre

Episodio 18: Rangeland

Nello stato del Wyoming, due agenti dell'Agenzia della Gestione del Territorio, si recano da un allevatore locale, un tale Will Dewey, per eseguire un mandato di confisca del bestiame: il proprietario ha un debito nei confronti dello Stato di piu' di cento mila dollari. Will uccide gli agenti e non sapendo come risolvere la situazione si rivolge al fratello Cole. Charlie, il tuttofare del ranch, che ha assistito all'omicidio, gli consiglia di rivolgersi alla polizia, ma Cole non e' d'accordo e tenta di ucciderlo.

Episodio 19: Un Nuovo Inizio

Lauren Baxter, una giornalista e conduttrice televisiva viene uccisa da uno sconosciuto. Remy e la squadra, visionando i filmati delle telecamere, notano che l'assassino ha sottratto alla vittima il suo portatile. L'assassino è un certo Miles Maddox. Il portatile rubato alla giornalista contiene nomi e dati relativi a una indagine condotta sulla Tredate Pharmaceuticals.

Cast ricorrente della quarta stagione

Su Mediaset Infinity la puntata 17 di FBI: Most Wanted