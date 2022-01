FBI: Most Wanted, Dylan McDermott sostituirà Julian McMahon

Dylan McDermott prenderà il posto di Julian McMahon come protagonista della serie CBS FBI: Most Wanted.

Dylan McDermott entra a far parte dell'universo del franchise FBI. L'attore sostituirà Julian McMahon, che dopo tre stagioni ha annunciato la sua uscita di scena dalla serie CBS FBI: Most Wanted.

Dylan McDermott in una scena del pilot della serie Dark Blue

L'ultimo episodio di Julian McMahon dovrebbe essere girato la prossima settimana e andrà in onda l'8 marzo. Dylan McDermott farà il suo debutto nell'Episodio 17 di FBI: Most Wanted, in onda ad aprile negli USA. Al momento non sono stati forniti dettagli sul suo personaggio.

Prodotto da Wolf Entertainment e Universal Television, una divisione dell'Universal Studio Group in associazione con CBS Studios, FBI: Most Wanted fa parte del franchise CBS di FBI. È uno dei drammi più seguiti dal pubblico con una media di 8,8 milioni di spettatori. FBI: Most Wanted è prodotto da Dick Wolf, David Hudgins, Todd Arnow, Arthur W. Forney e Peter Jankowski.

Dyl McDermott fa parte del cast di Law & Order: Organized Crime, dove in origine avrebbe dovuto recitare una sola stagione nel ruolo della nemesi di Stabler (Chris Meloni). Il suo personaggio, Richard Wheatley, è stato così apprezzato dal pubblico che NBC e Wolf gli hanno chiesto di fare ritorno nella seconda stagione. Il suo arco narrativo in L&O: Organized Crime si chiuderà al momento del passaggio a FBI: Most Wanted.