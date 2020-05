Favolacce, il film dei fratelli D’Innocenzo da oggi on demand e in streaming

È disponibile sulle principali piattaforme on demand il film Favolacce, acclamata opera seconda dei fratelli D'Innocenzo. Distribuito da Vision Distribution, il lungometraggio si trova dall'11 maggio in streaming su Sky Prima Fila Premiere, TimVision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital e Rakuten TV. Inizialmente previsto al cinema il 16 aprile, il film potrà ora soddisfare i non pochi cinefili che ne attendevano l'uscita.

Favolacce: una scena del film di Fabio e Damiano D'Innocenzo

La storia di Favolacce si svolge nella periferia romana, all'inizio dell'estate. Varie famiglie si preparano a vivere le vacanze al meglio, ma tensioni di vario tipo si insinuano nella comunità, sia per gli adulti che per i bambini. Sono questi ultimi a costituire il cuore del film, al centro di una storia travolgente e a tratti scioccante che mette alla prova la loro innocenza sotto il sole rovente estivo. Come suggerisce appunto il titolo, questa non è una favola, bensì una favolaccia, accompagnata dalla voce di Max Tortora (già presente nel film d'esordio dei registi), narratore invisibile che legge il diario di uno dei giovanissimi protagonisti. Tra gli interpreti adulti c'è anche Elio Germano, altro trionfatore dell'ultima Berlinale grazie alla sua performance in Volevo nascondermi, sulla vita di Antonio Ligabue.

Berlino 2020: Fabio e Damiano D'Innocenzo alla conferenza dei premiati

Berlino 2020: il cast sul red carpet di Favolacce

I gemelli Damiano D'Innocenzo e Fabio D'Innocenzo si erano già fatti notare due anni fa, conquistando il pubblico della sezione Panorama della Berlinale, e successivamente anche i frequentatori delle sale italiane, con l'avvincente esordio La terra dell'abbastanza. Quest'anno sono tornati al festival tedesco, in concorso, vincendo l'Orso d'Argento per la sceneggiatura. In sede di conferenza stampa nella capitale tedesca, i due fratelli hanno svelato che la sceneggiatura del film risaliva a diversi anni prima, e che il lungometraggio precedente, più facilmente vendibile come pellicola di genere, era stato concepito come "biglietto da visita" per ottenere i finanziamenti per Favolacce. Il film è una co-produzione fra Italia e Svizzera, e i titoli di coda contengono una toccante dedica alla produttrice ticinese Tiziana Soudani, figura fondamentale del cinema elvetico contemporaneo, che si è spenta un mese prima della proiezione berlinese.