Gabriele Muccino critica Favolacce, Wikipedia "aggiorna" la pagina del film

La critica pungente di Gabriele Muccino contro Favolacce, opera seconda dei fratelli D'Innocenzo che il regista ha comunicato ai suoi follower di non essere riuscito a vedere fino in fondo, finisce su Wikipedia.

Favolacce: la pagina di Wikipedia modificata con la critica di Gabriele Muccino

All'indomani dell'annuncio delle candidature ai David di Donatello 2021, Gabriele Muccino, deluso per la scarsa attenzione al suo ultimo lavoro, Gli anni più belli, ha attaccato polemicamente i giurati dei David su Twitter accusandoli di snobbare il suo lavoro dal 2003 per poi prendersela con Favolacce scrivendo di non essere riuscito a finirlo, e conclude lo sfogo chiedendosi "Sarò poco intelligente o cinefilo per comprenderne la grandezza?"

Qualche burlone ha subito colto la palla inglobando le esternazioni di Muccino nella pagina Wikipedia dedicata a Favolacce (come mostra la foto più sopra) inglobando le critiche del regista nelle informazioni sul film. Al momento nella pagina di Favolacce si legge:

"Gabriele Muccino non è ancora riuscito a vederlo fino alla fine. Ció nonostante, ha affermato di aver invece gradito Dogman di Matteo Garrone. Non è chiaro il nesso fra le due cose". Chissà che ne pensano i fratelli D'Innocenzo....