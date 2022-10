Fate: The Winx Saga, guardate come sono stati realizzati i poteri delle fate nella serie Netflix (VIDEO)

Una nuova featurette dalla seconda stagione di Fate: The Winx Saga ci mostra come sono stati realizzati i poteri delle fate nella serie Netflix.

Attenzione: possibile spoiler di Fate: The Winx Saga 2

La seconda stagione di Fate: The Winx Saga è ormai disponibile da diverse settimane su Netflix, e finalmente abbiamo potuto vedere trasformarsi anche le altre Winx oltre alla Bloom di Abigail Cowen. Ma com'è stata girata la scena della trasformazione, e come sono stati realizzati i loro poteri? Ce lo mostra una nuova featurette.

Nel video diffuso da Netflix vediamo infatti messa a confronto la realizzazione della scena della trasformazione di Stella (Hanna van der Westhuysen), Aisha (Precious Mustapha) e Terra (Eliot Salt) durante il finale di stagione di Fate: The Winx Saga, quando le ragazze hanno affrontato Sebastian (Éanna Hardwicke) assieme a Bloom.

Vi abbiamo già parlato già parlato della seconda stagione della serie Netflix nella nostra recensione di Fate: The Winx Saga 2, e abbiamo anche visto qualche anticipazione su una potenziale terza stagione (che tuttavia non è ancora stata annunciata), ma voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta? E cosa vorreste vedere nei nuovi episodi di Fate: The Winx Saga?