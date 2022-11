Fate: The Winx Saga è stata cancellata da Netflix, la serie non avrà una stagione 3

Lo showrunner di Fate: The Winx Saga ha annunciato online che la serie è stata cancellata da Netflix e quindi non tornerà con gli episodi della stagione 3.

La storia di Bloom e delle altre ragazze dotate di poteri magici, adattamento live-action del popolare progetto animato, si conclude quindi con la seconda stagione.

Brian Young, che è stato alla guida di Fate: The Winx Saga, ha scritto online in un post pubblicato su Instagram: "Questa non è una notizia divertente da condividere, ma Netflix ha deciso di non proseguire con la terza stagione, ed è un aggiornamento particolarmente duro perché so quanti tra di voi hanno amato questa stagione. Ed è un lato positivo che mi spezza il cuore, ma è comunque un qualcosa di positivo. Sono orgoglioso di tutte le persone che hanno lavorato alla serie e così felice per aver potuto raccontare le storie che abbiamo realizzato. Il nostro cast e la troupe hanno lavorato duramente per creare questo mondo e questi personaggi. Sono grato per ognuno di loro e per il fatto che tutti voi abbiate guardato la serie. Sono stati quattro anni fantastici. Spero che ci rivedremo in futuro!".

Nella seconda stagione di Fate: The Winx Saga le protagoniste si ritrovano a fare i conti con una scuola guidata da Rosalind, ruolo affidato a Miranda Richardson. Quando le fate iniziano a sparire di notte, Bloom (Abigail Cowen) e le sue amiche scoprono che una pericolosa minaccia si nasconde nell'ombra, una che dovranno fermare prima che porti caos e distruzione.

Nel cast c'erano anche Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha che è Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra ed Elisha Applebaum nei panni di Musa. Tra gli interpreti dello show live-action creato da Brian Young ci sono anche Danny Griffin, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Theo Graham, Jacob Dudman, Brandon Grace, Robert James-Collier, Ken Duken, Éanna Hardwicke, e Daniel Betts che interpreterà il professor Harvey.