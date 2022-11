Winx: Iginio Straffi vuole realizzare un film epico dal budget elevato

La storia della serie Fate: The Winx Saga sembra si sia conclusa con la seconda stagione, ma i personaggi creati da Iginio Straffi potrebbero tornare sugli schermi con un film.

Il creatore del popolare show animato ha infatti commentato la cancellazione da parte della piattaforma di streaming, spiegando comunque che c'è un lato positivo alla situazione.

Nel futuro di Bloom e delle sua amiche c'è infatti lo sviluppo di un film live-action sulle Winx. Iginio Straffi ha spiegato: "Il fatto che Netflix non abbia ordinato la terza stagione di Fate: The Winx Saga mi dà un vantaggio, perché ora posso realizzare altri prodotti live-action".

Da tempo l'obiettivo è infatti di realizzare un film, definito dal produttore e fondatore di Rainbow "probabilmente il progetto più importante della mia intera carriera".

Fate: The Winx Saga 2, la recensione: il nuovo regime di Alfea

Straffi, intervistato da Variety, ha ribadito che per anni ha evitato di girare un film live-action a basso budget che non sarebbe adatto al potenziale della saga, accennando a un possibile investimento di circa 100 milioni di dollari: "Devono esserci tutti gli elementi forti di cui ha bisogno. Questi comprendono non solo i rapporti dei personaggi a scuola - che sono quelli su cui ruota la serie tv animata di Rainbow - ma anche gli aspetti più epici e fantasy della saga: trasformazioni, battaglie con le streghe, le Trix".

Il progetto è quindi quello di realizzare qualcosa di simile ai film di Harry Potter o con al centro i supereroi: "Il pubblico a cui voglio rivolgermi comprende chi, come gli spettatori della serie Netflix, prova nostalgia per la serie animata di 20 anni fa e inoltre le famiglie che vogliono andare al cinema con figli di età compresa tra i 10 anni in su. La serie Netflix attingeva ai personaggi esistenti, ma ha inoltre creato un'atmosfera un po' più dark".

Il potenziale film avrà quindi delle sfumature più dark, ma dal mood vicino al DNA della serie in particolare per quanto riguarda i cattivi e le Trix. Iginio Straffi andrà a Los Angeles la prossima settimana per proporre un film agli studios.