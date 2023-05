Fast and Furious 11, il regista esclude l'inclusione dei viaggi nel tempo

Non vedremo macchine viaggiare nel tempo come la DeLorean di Ritorno al Futuro nella saga di Fast and Furious.

Nella saga di Fast and Furious può davvero succedere di tutto, tranne una cosa: i viaggi nel tempo. Il regista Louis Leterrier ha infatti escluso che questo particolare e celebre espediente narrativo sarà incluso nel prossimo film della saga, l'undicesimo capitolo.

"Cosa potrei fare? I viaggi nel tempo?" Leterrier ha detto a EW ricordando quando nel 2021 Fast & Furious 9 - The Fast Saga portò i personaggi nello spazio. "Non c'è nulla che potrei fare più di questo. Non c'è modo. Sono andati nello spazio, quindi mi sono detto: 'Riportiamolo sulla Terra'".

Fast X torna sulla Terra per mettere Dominic Toretto (Vin Diesel) nella corsa della sua vita contro Dante Reyes (Jason Momoa), il sadico figlio dello spietato signore della droga di Rio Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) di Fast Five del 2011. Dopo aver preso il posto dell'abituale Justin Lin, Leterrier ha voluto riportare la saga di Fast alle sue radici e alle corse su strada.

"Adoro i film di Fast & Furious con lo spionaggio internazionale, i viaggi nello spazio e tutto il resto, ma non è per questo che guardo questi film", ha detto Leterrier. "Il mio film di Fast & Furious sarà quello che ha riportato le corse alla ribalta. Questa sarà la mia eredità come regista, volevo riportare le auto in primo piano in Fast & Furious".

La gara a quattro a Rio "è stata molto importante per me", ha aggiunto il regista. "Non era nella sceneggiatura, è qualcosa che ho aggiunto io. In realtà volevo una corsa su strada - era da un po' che non vedevo una corsa su strada - e volevo che l'antagonista fosse un pilota, volevo vedere i nostri attori al volante, volevo creare telecamere e impianti speciali per volare tra le auto come non abbiamo mai visto prima. In pratica ho realizzato il mio sogno".

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Fast X, attualmente nelle sale di tutto il mondo.