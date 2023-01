Fast X: nuove foto dal set del sequel con Vin Diesel, Jason Momoa e Michelle Rodriguez

Vin Diesel ha recentemente condiviso due foto inedite dal dietro le quinte di Fast X che ci offrono un primo sguardo a Jason Momoa e Michelle Rodriguez sul set del nuovo film, pur senza anticipare o mostrare nulla della trama. Cosa dobbiamo aspettarci dal decimo capitolo di questa lunghissima saga cinematografica?

Diretto da Louis Leterrier, l'attesissimo Fast X sarà presentato in anteprima il 18 maggio, ripartendo dagli eventi con cui si era interrotta la narrazione. Questa volta, almeno in base a quanto rivelato fino ad ora, Dom Toretto (Vin Diesel) affronterà di nuovo la Cipher (Charlize Theron), trovando sul suo cammino anche Jason Momoa, confermato come un altro dei principali antagonisti.

"Mancano due settimane al lancio del trailer di FastX!!!! Felice di far parte della saga che incoraggia il lavoro così eccezionale dei tanti artisti che l'hanno resa mondiale! Un fotogramma dal set dopo un'intensa scena di una settimana con mio fratello [Jason Momoa]", si legge nella didascalia di una delle due immagini condivise sul profilo Instagram di Vin Diesel. In questa possiamo vedere i due attori mentre sorridono e si battono il pugno durante il lavoro. Nell'altra, invece, troviamo il personaggio di Letty davanti a una casa (forse la sua), con in mano un piatto.

Per adesso non conosciamo ancora come si svilupperà la trama di Fast X, anche se i vari aggiornamenti di produzione hanno già messo in chiaro quanto questo progetto sia ambizioso. Nel cast con Diesel, Momoa e Theron troviamo anche: Jason Statham, Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Ludacris, Sung Kang, Helen Mirren, Brie Larson, Alan Ritchson e Rita Moreno.