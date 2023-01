Fast X: Brie Larson mostra i tattoo del suo personaggio? Le reazioni dei fan

Un recente post sul profilo Instagram di Brie Larson ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. In queste nuove immagini la vediamo mentre sfoggia dei tatuaggi temporanei che secondo le speculazioni più quotate sarebbero strettamente legati al suo personaggio in Fast X.

L'aggiunta di Brie Larson nel cast di Fast X non ha sorpreso il grande pubblico, anche perché la nuova pellicola con Vin Diesel sta includendo nella sua storia anche altri importanti nomi del cinema contemporaneo come: Jason Momoa, Daniela Melchior e Alan Ritchson.

Nelle fotografie spuntate sul profilo Instagram di Brie Larson, la vediamo indossare questi tatuaggi immediatamente ricollegati dai fan a Fast X (uno di loro, in particolare, recita "Non provare ad aggiustarmi non sono rotta"). L'attrice non ha spiegato assolutamente nulla limitandosi a introdurre il post così: "Com'è possibile che non abbiate mai visto dei tatuaggi temporanei prima d'ora!".

Sotto alle fotografie sono arrivati commenti di ogni tipo, anche se la maggior parte di questi ci ha visto scatti provenienti dal dietro le quinte di Fast X, suggerendo che Larson ci possa stare mostrando in anteprima il suo personaggio.

Fast & Furious 10: svelata la data di uscita del trailer

Mentre ce ne restiamo in attesa di nuovi dettagli vi ricordiamo che un nuovo trailer di Fast X uscirà qualche giorno prima del Super Bowl, il 10 febbraio. Atteso nei cinema il 18 maggio, nel cast ritroveremo: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Scott Eastwood e Gal Gadot.