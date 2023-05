Fast X, prime reazioni: "fuori di testa", Jason Momoa ruba la scena con un villain "pari al Joker"

Da domani ci sarà da divertirsi al cinema con le follie e le acrobazie motoristiche di Fast X, penultimo capitolo della saga capitanata da Vin Diesel. Nel frattempo, le prime reazioni della stampa dopo la premiere sono approdate on line promettendo un'avventura fuori di testa e lodando il villain di Jason Momoa, Dante, che ruba la scena con un'intensità "pari a quella del Joker".

Fast X: Vin Diesel e Jordana Brewster in una scena

Da quando la famiglia di Dom Toretto ha rovesciato l'impero della droga di Hernan Reyes e decretato la fine boss, il figlio di Reyes Dante (Jason Momoa) ha aspettato il momento giusto per vendicarsi e riprendersi ciò che era suo. In Fast X Dante mette in atto il suo piano, disperdendo la famiglia di Dom in tutto il mondo, dalla soleggiata Los Angeles al freddo dell'Antartide. Vecchi nemici riappariranno per abbattere Dom e la sua famiglia, ma il problema principale è rappresentato da Dante. Feroce, astuto e apparentemente sempre un passo avanti, è pronto per essere un'aggiunta memorabile alla serie e per movimentare la storia creando nuovi pericoli per il team Toretto.

Fast X: confermato un ritorno a sorpresa nella scena post credit

Volti vecchi e nuovi nel franchise

Fast X: Brie Larson in una scena del film

Sebbene gran parte della campagna promozionale sia stata focalizzata sul Dante di Jason Momoa, il cast di Fast X trabocca di star. Brie Larson si unirà alla lotta nei panni di Tess, la figlia di Mr. Nobody (Kurt Russell) e fedele alleata della famiglia Toretto così come Rita Moreno nei panni della nonna di Dom, con loro Daniela Melchior, Alan Ritchson e la leggendaria Helen Mirren. Nel cast fisso Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, Charlize Theron, John Cena e Scott Eastwood.

Fast XI, Vin Diesel assicura: "Darà al personaggio di Paul Walker l'adeguato addio"

Che ne pensa la critica

Steve Weintraub di Collider ha detto che mentre il film corre come previsto, è Jason Momoa a rubare la scena. Sentimento condiviso da Arezou Amin e Samantha Coley.

Molti critici hanno individuato in Momoa e nella sua interpretazione il punto forte del film. Il critico Simon Thompson ha scritto che Fast X appartiene al "cattivo decadente" di Momoa.

Kristen Acuna di Insider si è concentrata sul finale, dicendo che è stato il più scioccante del franchise e arrivando al punto di definirlo potenzialmente divisivo.

Tuttavia, non tutti hanno aprezzato il film. Germain Lussier di iO9 lo ha definito "il peggiore della serie", pur ammettendo che Momoa è "di livello divino".