Fast X: una scena post-credit conterrà un possibile cameo [RUMOR]

Nuovi rumor provenienti dal The Hollywood Reporter suggeriscono che il finale cliffhanger di Fast X e i suoi titoli di coda saranno seguiti da una scena post-credit molto speciale. In base a quanto riportato, questa dovrebbe includere il ritorno di un personaggio che tutti conosciamo.

Mentre l'uscita di Fast X si avvicina sempre di più, l'eccitazione generale aumenta l'interessamento nei confronti del decimo capitolo della saga. Nuovi rumor dal set indicano che il decimo capitolo sarà accompagnato da una scena post-credit in cui avremo un cameo importante.

Sebbene le voci siano state riportate dal The Hollywood Reporter, non c'è stata alcuna conferma in merito da parte dei produttori e dalle star, e nessun approfondimento o suggerimento concreto che possa davvero avverarsi una svolta del genere. In molti hanno già ipotizzato che i rumor siano legati a un possibile ritorno di Gal Gadot, sperando che il suo personaggio non sia mai morto in Fast & Furious 6.

Ovviamente, data la natura vaga della situazione, v'invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze, ricordandovi che Fast X è atteso nei cinema dal 18 maggio 2023.