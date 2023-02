Fast X: il nuovo capitolo di Fast & Furious si chiuderà con un grande cliffhanger

A meno di clamorosi cambiamenti Fast XI chiuderà l'adrenalinica saga di Fast & Furious lanciata da Vin Diesel. E i primi indizi per il capitolo finale arriveranno proprio in Fast X che, a detta del regista Louis Leterrier, si chiuderà con un grande cliffhanger, lasciando i fan in sospeso.

"Questo film sarà molto, ma molto grande. Non voglio esagerare, ma in termini di scopo e di quello che vogliamo fare sarà un film gigantesco. Ci sarà azione, emozione, adrenalina, un mix di tutto. Vi emozionerete e scorreranno tante lacrime" ha dichiarato ai microfoni di Empire. Il regista ha inoltre confermato che sarà sempre a lui a dirigere l'undicesimo capitolo di Fast & Furious.

Fast X: Michelle Rodriguez in brodo di giuggiole per il cast, da Jason Momoa ai Premi Oscar: "Elettrizzante!"

In Fast X vedremo la famiglia di Dom Toretto (Vin Diesel) sfidare un nuovo e temibile nemico: Dante (Jason Momoa). In questo scontro fra la vita e la morte troviamo i personaggi di sempre, accompagnati dalla new entry Tess (Brie Larson).

Nonostante per molti il franchise fosse ormai in declino, le reazioni dei fan hanno dimostrato il contrario. Basti pensare di come il trailer di Fast X abbia generato un record di visualizzazioni su tutte le principali piattaforme social: quasi 295 milioni in soli 72 ore dalla sua diffusione in rete.

In base a quello che sappiamo fino ad ora, Fast X sarà una storia di vendetta, anche se le motivazioni che spingono Dante ad attaccare Toretto non sono ancora chiarissime, e le immagini suggeriscono un collegamento con il quinto film ambientato a Rio. Fast X arriverà nelle sale italiane il 18 maggio.