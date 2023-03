Fast X: Louis Leterrier ha cambiato tutta la storia di Justin Lin

Louis Leterrier, il nuovo regista di Fast X, ha recentemente confessato di aver cambiato da cima a fondo la precedente idea e visione di Justin Lin. L'allontanamento di quest'ultimo ha consentito a Leterrier di subentrare alla regia, anche se a quanto pare c'era ancora parecchio lavoro da fare col film.

Durante una recente intervista con Total Film, Louis Leterrier ha rivelato che diventare il regista di Fast X ha significato anche affrontare un lungo lavoro di riscrittura. Col fine di costruire un'esperienza che funzionasse, il regista ci ha dovuto mettere mano fin dall'inizio, confessando: "Mi sono trovato nella situazione di dover cambiare tutto. Ho dovuto farlo funzionare".

Per chi non lo sapesse, la produzione di Fast X è stata interrotta nell'aprile del 2022, quando Justin Lin ha annunciato l'abbandono del progetto come regista, pur restando coinvolto come produttore. Sembra che le discussioni con Vin Diesel sul set (in termini di comportamento e correzioni sulla sceneggiatura) lo abbiano spinto a questa decisione. Dopo l'accoglienza record del trailer non dubitiamo affatto dell'attesa da parte dei fan del film, ricordandovi che arriverà nei cinema dal 18 maggio.