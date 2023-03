Fast X, Louis Leterrier: "Molti dei personaggi della saga potrebbero non arrivare fino alla fine"

Dopo un lungo e glorioso cammmino, la saga di Fast & Furious sta per giungere al termine. Con Fast X, in arrivo nelle sale a maggio, le avventure di Dom Toretto (Vin Diesel) e della sua famiglia sono a un passo dalla conclusione che avverrà con il già annunciato Fast XI. E proprio per questo motivo non tutti i personaggi potrebbero sopravvivere.

"La bellezza di arrivare alla fine di un franchise è proprio questa, non sai se tutti i personaggi rimarranno in vita. Non sono costretto a farlo proprio perché questa è la fine, non è come un western dove i cowboy vanno via al tramonto. Si tratta di un qualcosa di completamente diverso. Mi ha dato la possibilità di alzare la posta in palio come non era mai stato fatto prima d'ora con la saga" ha dichiarato il regista Louis Leterrier ai microfoni di Total Film.

Fast X: Louis Leterrier ha cambiato tutta la storia di Justin Lin

In Fast X vedremo la famiglia di Dom Toretto (Vin Diesel) sfidare un nuovo e temibile nemico: Dante (Jason Momoa). In questo scontro per la vita e la morte troviamo i personaggi di sempre, accompagnati dalla new entry Tess (Brie Larson).

Fast X è atteso nei cinema italiani dal 18 maggio 2023.