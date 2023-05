Fast X: confermato un ritorno a sorpresa nella scena post credit

Fast X è stato presentato in anteprima a Roma e dalla capitale, come rivela The Wrap, arriva la notizia di un ritorno a sorpresa durante la scena post credit.

Non proseguite, ovviamente, nella lettura se non volete anticipazioni su quello che accadrà nel film!

Gli spoiler su Fast X

Il sito americano ha confermato, compiendo un grande spoiler , che nella saga di Fast and Furious, in occasione dell'undicesimo capitolo che potrebbe non essere l'ultimo, sembra destinato a ritornare Dwayne Johnson.

The Rock appare infatti nella scena post credit di Fast X, anche se online non sono stati rivelati i dettagli della sequenza.

Johnson sembrava avesse chiuso definitivamente con i film di Fast and Furious dopo delle discussioni con Vin Diesel. Nel novembre 2021 l'interprete di Dom gli aveva però chiesto di tornare con un post su Instagram. Dwayne aveva rivelato: "Gli ho detto direttamente che non sarei ritornato nel franchise. Sono stato fermo, ma cordiale, con le mie parole e ho detto che avrei sempre sostenuto il cast e avrei fatto il tifo per il successo della saga, ma non c'è alcuna chance di un mio ritorno. Il recente post pubblico di Vin è stato un esempio della sua manipolazione. Non mi piace che abbia coinvolto i suoi figli nel post e nemmeno la morte di Paul Walker. Lasciali fuori da questo discorso. Avevamo parlato mesi fa della questione e ci siamo capiti".

I dettagli sul film

Fast X ha visto impegnato alla regia Louis Leterrier, mentre lo script è firmato da Justin Lin, Zach Dean e Dan Mazeau. La storia vedrà Dominic Toretto impegnato a proteggere la sua famiglia dalle malefatte di Cipher (Charlize Theron), che unisce le forze a un nuovo temibile villain, Dante Reyes, figlio del signore della droga Hernan Reyes in cerca di vendetta dopo la morte del padre avvenuta in Fast & Furious 5. A interpretare Dante sarà la star Jason Momoa, qui la debutto nel franchise.

Tra i nuovi arrivi ci sono quelli di Daniela Melchior, che interpreterà una pilota di street race brasiliana di nome Isabel che appartiene al passato di Dom Toretto, e la star dell'MCU Brie Larson nel panni di Tess, figlia di Mr. Nobody e agente lei stessa che si allea a Dom e al suo team.