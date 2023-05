Fast X, Michelle Rodriguez ricorda il caos dopo l'addio di Justin Lin: "Louis Leterrier ci ha salvato il culo"

Il lungo cammino di Fast X si concluderà domani con l'arrivo nei cinema, dove il decimo e penultimo capitolo della saga di Fast & Furious diverrà proprietà dei suo fan. Non sempre lo sviluppo del progetto è stato rose e fuori, come ha rivelato l'interprete di Letty Michelle Rodriguez, ricordando come Louis Leterrier abbia "salvato loro il culo" dopo che il regista Justin Lin ha abbandonato il film a sorpresa.

Fast X: una scena d'azione

Fast X vede il ritorno del Dominic Toretto di Vin Diesel e della sua famiglia allargata di parenti di sangue e amici intimi, costretti stavolta ad affrontano un nuovo cattivo, Dante, che ha l'aspetto possente di Jason Momoa. Michelle Rodriguez fa ritorno nei panni di Letty, ruolo che interpreta da oltre due decenni. Nel corso di un'intervista con il Los Angeles Times, Rodriguez ha svelato qualche dettaglio sulle turbolenze incontrate sul set dopo l'uscita di Justin Lin:

"Sei pronto a girare, non hai ancora un terzo atto finito e il tuo regista si è appena licenziato. Benvenuti nel regno del mal di cuore. Ci sono pianti, perché non vuoi che le cose finiscano male perché le persone stanno affrettando le cose o sono preoccupate per i soldi, quindi dimenticano l'integrità del progetto. Ti chiedi, 'Troveranno qualcuno che sia abbastanza appassionato da accettare e che si preoccupi abbastanza?' Il regista Louis Leterrier ci ha salvato. Ci ha salvato il culo".

Fast X: spiegati i problemi produttivi

Veterano della saga, Justin Lin ha diretto vari capitoli di Fast & Furious, inclusi The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast and Furious, Fast & Furious 5, Fast and Furious 6 e Fast & Furious 9 - The Fast Saga. Nessuno si aspettava che lasciasse il progetto, Solo pochi giorni prima dell'inizio delle riprese di Fast X, Lin ha annunciato la sua uscita di scena. Secondo i rumor dell'epoca, la sua decisione sarebbe dovuta ad attriti con la star Vin Diesel, anche produttore del film, ma Universal Pictures ha negato questa versione.

Fast X: Vin Diesel in un'immagine

Una settimana dopo, Fast X aveva un nuovo regista con l'arrivo di Louis Leterrier, noto per le prime due voci del franchise Transporter e per L'incredibile Hulk. In precendenza, Michelle Rodriguez ha rivelato che lei e Charlize Theron, che interpreta Cipher, hanno dovuto girare una sequenza di combattimento importante senza un regista sul set. Leterrier, un fan autoproclamato del franchise, ha commentato il suo ingresso sul set con un preavviso così breve, rivelando di aver avuto a disposizione solo pochi giorni per affrontare e completare le principali riscritture della sceneggiatura di Fast X.

Come rivelano le prime reazioni a Fast X, il risultato è "fuori di testa". Il pubblivo lo potrà constatare di persona nei cinema italiani a partire da domani.