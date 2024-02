Christopher Nolan non si vergogna del suo amore per Fast & Furious: 'Li guardo continuamente'

Dopo aver già espresso il suo amore per Fast & Furious, Christopher Nolan è tornato a ribadirlo nel corso di una recente intervista, rivelando di riguardare i film della saga con Vin Diesel ogni volta che può.

Nel corso dell'intervista rilasciata nel 2020, Nolan aveva anche manifestato la sua preferenza nei confronti di The Fast and the Furious: Tokyo Drift e per gli ultimi capitoli di Justin Lin: "Sono più per la ricetta originale... Ma ho un debole per Tokyo Drift, a dire il vero. E poi le iterazioni di Justin Lin sono diventate sempre più grandi e folli, qualcosa di completamente diverso, ma sempre divertenti".

Nella nuova intervista ha ribadito il concetto, affermando di non vergognarsi affatto di questa sua passione, che in realtà lo accomuna a milioni di persone nel mondo, dato che il franchise della Universal è uno di quelli che ha incassato di più in assoluto.

"Guardo sempre quei film, li adoro... non è necessario guardarli tutti in una sola volta, è solo negli ultimi che si sviluppa un arco narrativo, in termini di mitologia, molto specifico, ma inizierei con 'Tokyo Drift'".

Oppenheimer candidato a 13 Premi Oscar

Agli Oscar 2024, Oppenheimer è candidato come Miglior film, regia, sceneggiatura adattata, miglior attore protagonista a Cillian Murphy, miglior attrice non protagonista a Emily Blunt, miglior attore non protagonista a Robert Downey Jr. oltre a una lunga serie di nomination nelle categorie tecniche.

Oppenheimer, Christopher Nolan: "Cillian Murphy mi ha ricordato il Joker di Heath Ledger"

Nolan è alla seconda nomination in carriera nella categoria Miglior regia. La prima era arrivata per Dunkirk, ma non era andata a segno; quest'anno ci sono buone possibilità che il regista si porti a casa la sua prima statuetta.