Fast X: il nuovo film della saga conterrà "una corsa verticale di 400 metri"

Arriverà nelle sale italiane il 18 maggio Fast X, penultimo capitolo della celebre saga Fast & Furious lanciata nel 2001. Dall'ultimo trailer e dalle varie dichiarazioni rilasciate in rete sembra proprio che il nuovo film sarà il più folle e adrenalinico dell'intero franchise. Ci sarà addirittura una scena mai vista prima, come suggerito dal regista Louis Leterrier.

"Ci sono molti modi per realizzare una corsa di 400 metri e noi la faremo in verticale, il che rende tutto molto interessante. In ogni caso siamo tornati sulla Terra (ride). Torneremo allo spirito delle corse dei primi film, è necessario avere un qualcosa che sembri reale".

Parlando proprio del realismo delle scene, il regista ha aggiunto: "Quando vedete un'auto che cade da un aereo e atterra su due auto, beh, noi abbiamo fatto cadere un'auto e poi è atterrata su due auto. Una palla di una tonnellata che interagisce con un'auto non può essere replicata".

Fast X: Louis Leterrier ha cambiato tutta la storia di Justin Lin

In Fast X vedremo la famiglia di Dom Toretto (Vin Diesel) sfidare un nuovo e temibile nemico: Dante (Jason Momoa). In questo scontro per la vita e la morte troviamo i personaggi di sempre, accompagnati dalla new entry Tess (Brie Larson).

Trattandosi del penultimo capitolo la posta in palio è davvero alta e, come anticipa il regista, non tutti i personaggi potrebbero sopravvivere. Fast X si concluderà con un grande cliffhanger che aprirà poi la strada per Fast XI, ultimo capitolo della saga.