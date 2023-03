Fast X: Brie Larson svela l'identità del suo personaggio misterioso

Sin dall'uscita del primo trailer c'è sempre stata molta incertezza attorno all'identità del personaggio interpretato da Brie Larson, new entry assoluta del franchise, in Fast X. A vuotare il sacco ci ha pensato proprio l'attrice in una recente intervista ai microfoni di Total Film, svelando un importante legame con il passato della saga.

Brie Larson vestirà infatti i panni della figlia di Mr. Nobody, agente interpretato da Kurt Russell nei capitoli 7, 8 e 9 del franchise. "Il mio personaggio si chiama Tess ed è la figlia di Mr. Nobody. Tecnicamente fa anche lei parte dell'Agenzia, ma non approva il loro metodo operativo adesso che il padre non c'è più. Vuole portare avanti la sua eredità e combattere al fianco di Dom e della famiglia Toretto. Per questo Dom la rispetta e quando le chiede un qualcosa che sembra impossibile, e lei ci riesce, allora entra a far parte per sempre della famiglia".

In Fast X vedremo la famiglia di Dom Toretto (Vin Diesel) sfidare un nuovo e temibile nemico: Dante (Jason Momoa). In questo scontro per la vita e la morte troviamo i personaggi di sempre, accompagnati dalla new entry Tess (Brie Larson).

A meno di clamorosi cambiamenti, Fast XI chiuderà l'adrenalinica saga di Fast & Furious lanciata da Vin Diesel. E le prime anticipazioni sul capitolo finale arriveranno proprio in Fast X che, a detta del regista Louis Leterrier, "si chiuderà con un grande cliffhanger", lasciando i fan in sospeso.

Fast X arriverà nelle sale italiane il 18 maggio.