Fast & Furious: Vin Diesel: "Anche le automobili devono fare un'audizione"

La star Vin Diesel ha rivelato che non è solo il cast a dover sostenere un'audizione per il franchise di Fast & Furious, ma perfino le auto presenti nei film devono sostenere un provino.

In Fast & Furious Vin Diesel interpreta Dominic Toretto, leader del franchise. Il cast della saga, negli anni, ha dato vita a una vera e propria "famiglia" in cui non sono mancati neppure gli screzi. Tra gli interpreti storici del franchise troviamo Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson e il compianto Paul Walker. La nuova avventura, Fast & Furious 9 - The Fast Saga, F9, uscirà il 18 agosto.

Il franchise di Fast & Furious è da sempre noto per le spettacolari autovetture al centro delle storie, oltre naturalmente ai membri della famiglia in carne ed ossa. Nella saga, le auto non sono semplici strumenti, ma diventano un modo per approfondire la personalità e l'evoluzione dei personaggi, come conferma Vin Diesel in un'intervista a Uproxx in cui svela un gustoso retroscena:

"Parte del processo di Fast & Furious sono le audizioni alle auto, cosa che facciamo dall'inizio. Le auto sono sempre state una parte significativa della rappresentazione dei nostri personaggi, quindi vengono sottoposte a un casting vero e proprio. Cerchiamo il veicolo perfetto per rappresentare lo stato mentale di un personaggio o il suo percorso spirituale."

Questo procedimento non è passato inosservato tra i fan della saga, che hanno elucubrato su teorie e intuizioni proprio sulla base delle auto guidate dai personaggi. L'auto più costosa utilizzata nel franchise fino ad oggi è stata una Lykan Hypersport del 2013, valore 3,4 milioni di dollari, in Fast & Furious 7. L'auto non è solo costosa, ma è anche esclusiva poiché solo sette Hypersport sono state prodotte. Il franchise impiega abitualmente auto in serie limitata come la Ferrari FXX vista in Fast and Furious 6, di cui esistono solo 40 esemplari.