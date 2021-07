Fast & Furious: in arrivo uno spinoff su Cipher, il personaggio di Charlize Theron

Un nuovo spinoff di Fast & Furious in arrivo, stavolta incentrato sul personaggio di Cipher, interpretata da Charlize Theron. A rivelarlo è la star Vin Diesel che avrebbe incaritato gli sceneggiatori della writers room del franchise di scrivere un film dedicato alla cyberterrorista che ha fatto il suo debutto nel 2017 in Fast & Furious 8.

Fast & Furious 8: Vin Diesel e Charlize Theron in una scena del film

Nel film Cipher ricattava Dominic Toretto per aiutarla a dirottare un sottomarino nucleare e scatenare una guerra nucleare. Dopo essere sfuggita nel finale del film, Cipher farà ritorno in Fast & Furious 9 - The Fast Saga per vendicarsi di Dom e della sua famiglia con l'aiuto del fratello assassino Jakob Toretto (John Cena).

Dopo il felice debutto di Fast & Furious 9 - The Fast Saga al box office americano, anche il pubblico italiano attende con ansia l'uscita del 18 agosto per quello che si profila come uno dei 15 film più attesi dell'estate 2021. Anche il futuro della serie si prospetta roseo con due capitoli finali in arrivo, un sequel di Hobbs & Shaw con Dwayne Johnson e Jason Statham in preparazione e uno spin-off dedicato alle donne della saga. E ora si aggiunge anche lo spinoff su Cipher, che Charlize Theron ha confermato nel corso di un'intervista a Variety senza però fornire ulteriori dettagli sul progetto.