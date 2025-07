Charlize Theron sul regista che le aveva fatto delle avances durante un'audizione: "Non dirò il suo nome"

Charlize Theron, durante un episodio del podcast Call Her Daddy, è tornata a parlare di quando ha subito delle avances di tipo sessuale da parte di un regista durante un'audizione.

L'attrice aveva accennato a quanto accaduto già nell'aprile 2019, durante il The Howard Stern Show.

L'incidente avvenuto all'inizio della sua carriera

Secondo quanto dichiarato dall'attrice, Charlize Theron aveva ricevuto la richiesta di presentarsi a casa di un regista un sabato sera per un'audizione a un film.

Locandina di Charlize Theron

L'uomo avrebbe poi aperto la porta in pigiama e, successivamente, le avrebbe messo una mano sul ginocchio. La star, che era all'inizio della sua carriera nel mondo della recitazione, si è quindi alzata immediatamente e se ne è andata.

La star del cinema, ricordando ora quanto accaduto, ha sostenuto: "Non sapevo come fosse il processo dell'audizione. Non sapevo come ci si comportava da attrice... La mia agenzia mi ha detto che c'era un casting per questo film e dovevo presentarmi un sabato sera. Era la casa di questo regista. La voce dentro di me ha detto decisamente: 'Questo non è giusto'. Ma anche 'Beh, non lo so. Forse è giusto'".

Perché non svelerà il nome del regista

Theron ha giustificato la scelta di non rivelare il nome del regista sostenendo che non lo sta proteggendo, ma semplicemente non vuole che riceva attenzione: "Si è innervosito per un po'. Ha sentito che ho raccontato la storia e sapeva che era su di lui. Mi ha scritto una lettera cercando di spiegare il suo comportamento e come devo aver frainteso, che è un classico, non trovate? Lo trovo così classico".

Charlize ha sottolineato: "Non fottutamente dirò il tuo nome perché sai di essere quel pezzo di merda. Sai di essere tu. Se qualcuno mi chiedesse di lui sarei completamente onesta, e lui lo sa. In un certo senso mi piace che debba rimanere sulle spine. Non sa quando accadrà. Preferisco questa situazione".

La star di The Old Guard 2 ha ribadito che non permetterà a nessuno di comportarsi con lei in quel modo, ribadendo: "Quando qualcuno ti prende alla sprovvista in quel modo... Non avrei mai ottenuto una parte quella sera. L'ho capito non appena me ne sono andata. Non ero lì perché avevo qualcosa che avrei portato al suo film. Ero considerata per una sola cosa".