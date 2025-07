Charlize Theron: "Sono l'unica a non essere stata invitata al matrimonio di Jeff Bezos, ma tanto fa schifo"

Charlize Theron ha dato il via alla quinta festa annuale per il suo Charlize Theron Africa Outreach Project che promuove e investe nella salute e nella sicurezza dei giovani in Africa e per l'occasione ha scherzato sulla sua assenza dall'altro evento del fine settimana, il matrimonio del patron di Amazon Jeff Bezos a Venezia.

Nel corso di una dichiarazione rilasciata lo scorso sabato sera, Theron con una battuta ha reso chiara la sua opinione su Bezos e i suoi compagni miliardari.

"Penso che potremmo essere le uniche persone a non aver ricevuto un invito al matrimonio di Bezos", ha detto la Theron ai partecipanti all'evento nel backlot degli Universal Studios, secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter. "Ma va bene così, perché loro fanno schifo e noi siamo forti".

Lo stato dei diritti civili negli Stati Uniti e l'attacco a Trump

Dopo che la star Mad Max: Fury Road ha usato queste parole "concise" per descrivere il fondatore di Amazon e i famosi partecipanti al suo sfarzoso matrimonio a Venezia, durante il fine settimana, è passata a ringraziare i presenti per "aver trovato il tempo di partecipare a tutto questo, soprattutto quando il mondo sembra bruciare, perché è così".

"Qui a Los Angeles, negli Stati Uniti e in tutto il mondo, stiamo tornando velocemente indietro", ha detto Theron. "La politica dell'immigrazione ha distrutto le vite delle famiglie, non dei criminali; i diritti delle donne sono sempre meno ogni giorno; le vite di queer e trans sono sempre più cancellate; e la violenza di genere è in aumento. Questa non è solo politica, è una faccenda personale". Il 2 luglio prossimo, rivedremo Theron in The Old Guard 2 su Netflix.

Bezos si è schierato dalla parte di Donald Trump a gennaio, quando si è accaparrato i primi posti all'inaugurazione del presidente insieme agli altri leader delle maggiori aziende tecnologiche del Paese, tra cui Mark Zuckerberg di Facebook, Tim Cook di Apple ed Elon Musk di Tesla. Bezos è apparentemente così amico della famiglia Trump che la figlia maggiore del presidente, Ivanka Trump, ha partecipato al matrimonio del miliardario, che secondo Forbes potrebbe essere costato circa 25 milioni di dollari.