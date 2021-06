Fast & Furious 9 schizza in vetta al box office USA con 70 milioni, "Il cinema è tornato"

Incasso da capogiro, soprattutto di questi tempi, per Fast & Furious 9 - The Fast Saga che debutta in vetta al box office USA con un incasso di 70 milioni di dollari.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga arriva nei cinema e gli incassi infrangono le barriere dell'emergenza sanitaria. Settanta milioni di dollari è l'incasso al debutto dell'atteso action al box office USA, cifra raccolta in 4.179 sale, con una media per sala di 16.750 dollari per il ritorno di Vin Diesel e della sua "famiglia" cinematografica che comprende Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Jordana Brewster e tante altre star vecchie e nuove. Vin Diesel ha accolto con gioia la notizia dichiarando: "Credo che la cosa migliore sia che le persone stiano tornando a sperimentare la visione in sala. Devo proprio dirlo, 'Il cinema è tornato!'".

Al secondo posto resiste l'horror A Quiet Place 2, che incassa altri 6,2 milioni arrivando all'imponente cifra di 136,3 milioni nel botteghino post-emergenza. Brillante horror diretto da John Krasinski e interpretato dalla moglie Emily Blunt, A Quiet Place 2 è un altro dei 15 film più attesi dell'estate 2021 nei cinema italiani insieme a Fast & Furious 9 - The Fast Saga.

The Hitman's Wife's Bodyguard: Ryan Reynolds, Salma Hayek e Samuel L. Jackson in una scena

Terza posizione per l'ex numero uno The Hitman's Wife's Bodyguard, action comedy interpretata dalle star Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds e Salma Hayek apre, che incassa altri 4,8 milioni, per un totale di 25,8 milioni. La strana coppia formata dalla guardia del corpo Michael Bryce (Ryan Reynolds) e dal cecchino Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) torna per una nuova pericolosa missione. Ancora senza licenza e sotto scrutinio, Bryce è costretto a tornare in attività dalla capricciosa moglie di Darius, la famigerata truffatrice Sonia Kinclad (Salma Hayek). E mentre Bryce è portato al limite della pazienza dai più pericolosi tra i suoi protetti, il trio si ritrova invischiato in un piano dalle ramificazioni internazionali ideato da un uomo potente e assetato di vendetta (Antonio Banderas).

Quarto il film d'animazione Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, nuovo focus sul popolare coniglio inglese creato da Beatrix Potter che incassa 4,8 milioni raggiungendo una cifra complessiva di 28,8 milioni in tre settimane.

Quinto il film Disney Crudelia, storia delle origini della villain Disney Crudelia De Mon interpretata da una scatenata Emma Stone. Qui trovate la nostra recensione di Crudelia. Il film live action, che beneficia della duplice uscita cinema/streaming su Disney+, incassa altri 3,7 milioni per un totale di 71,3 milioni.