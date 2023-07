Fast & Furious - Solo parti originali, stasera su Italia 1, trama e cast del film con Paul Walker

Stasera su Italia 1, in prima serata, alle 21:20 circa, va in onda Fast & Furious - Solo parti originali. Il film diretto da Justin Lin è il quarto capitolo della saga cinematografica. Chris Morgan ha scritto la sceneggiatura anche di questa pellicola che vede la conferma di Brian Tyler come autore della colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Fast & Furious - Solo parti originali: Trama

Richiamati a Los Angeles in seguito a un atto criminale, l'ex detenuto in fuga Dom Toretto e l'agente Brian O'Conner riaccendono un'antica faida che li ha visti protagonisti. Costretti ad affrontare lo stesso nemico, Dom e Brian dovranno arrendersi a una nuova, improbabile alleanza per poterlo sconfiggere. E dopo aver assalito convogli e strisciato in lunghi tunnel senza luce, i due uomini troveranno il modo migliore per vendicarsi: spingere l'acceleratore della propria auto al di là di ogni limite.

Fast & Furious - Solo parti originali: Curiosità

Fast and Furious - Solo parti originali è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 17 Aprile 2009 distribuito da Universal Pictures.

Le riprese del film si sono svolte dal 20 Febbraio 2008 al 13 Giugno 2008 in Messico, Panama, Rep. Dominicana e Stati Uniti.

Prima di prendere parte alla saga di The Fast and The Furious Michelle Rodriguez non aveva la patente di guida.

La pellicola segna il ritorno di Vin Diesel e Paul Walker nel ruolo dei protagonisti Dominic Toretto e Brian O'Conner, dopo essere stati assenti nel terzo film, The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Il film è stato ideato come sequel dei primi due film e prequel di Tokyo Drift

Film della saga Fast & Furious

Fast & Furious - Solo parti originali: Trailer e Recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di Fast & Furious - Solo parti originali

Fast and Furious - Solo parti originali è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 28% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 46 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.5 su 10

Fast & Furious - Solo parti originali: Interpreti e personaggi