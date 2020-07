Fast and Furious - Solo parti originali: stasera su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

Stasera su Italia 1 alle 21:30 va in onda Fast and Furious - Solo parti originali, quarto capitolo della serie cinematografica con Vin Diesel e il compianto Paul Walker.

Stasera su Italia 1 alle 21:30 appuntamento con il film Fast and Furious - Solo parti originali: i numerosi fan della saga e dell'alta velocità saranno felici di rivivere le avventure di Dominic Toretto e l'agente Brian O'Conner.

Richiamati a Los Angeles in seguito a un atto criminale, l'ex detenuto in fuga Dom Toretto e l'agente Brian O'Conner riaccendono un'antica faida che li ha visti protagonisti. Costretti ad affrontare lo stesso nemico, Dom e Brian dovranno arrendersi a una nuova, improbabile alleanza per poterlo sconfiggere. E dopo aver assalito convogli e strisciato in lunghi tunnel senza luce, i due uomini troveranno il modo migliore per vendicarsi: spingere l'acceleratore della propria auto al di là di ogni limite.

Al fianco di Vin Diesel e il compianto Paul Walker ritornano la fuorilegge in gonnella Michelle Rodriguez e la sorellina premurosa Jordana Brewster.

A dirigere il cast troviamo ancora una volta Justin Lin. Fast and Furious - Solo parti originali, è stato ideato come sequel dei primi due film e prequel di Tokyo Drift, a dispetto di Vin Diesel che valeva che Justin Lin lo collegasse solo al primo film del franchise.

Durante le riprese, la produzione dovette affrontare diversi problemi, anche di ordine pratico, come reperire un numero sufficienti di Dodge Charger per le varie scene. La difficoltà fu superata brillantemente con la costruzione di diverse copie in fibra di vetro, grazie a questo escamotage ne furono costruite sette con le carrozzerie identiche.

Il film uscì con due mesi di anticipo ed il compositore Brian Tyler sottopose se stesso e la sua orchestra ad un tour de force per realizzare e registrare le musiche.