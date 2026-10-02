Fast & Furious diventa una serie TV, ma molti fan vorrebbero vedere prima l'ultimo film

Dopo 25 anni tra inseguimenti, automobili lanciate oltre ogni limite e una saga diventata uno dei principali franchise di Hollywood, Fast & Furious si prepara a fare il salto sul piccolo schermo. Peacock ha infatti dato il via libera a una nuova serie TV ambientata nell'universo della saga cinematografica.

Il progetto sarà sviluppato da Mike Daniels e Wolfe Coleman, che ricopriranno anche il ruolo di co-showrunner, mentre Vin Diesel sarà coinvolto come produttore esecutivo.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga: Vin Diese in un primo piano

La serie dovrebbe arrivare nel 2028, ma l'annuncio non è stato accolto con entusiasmo da tutti. Una parte dei fan, soprattutto sui social, si sta chiedendo se questo sia davvero il momento giusto per espandere il franchise televisivamente.

L'idea di portare Fast & Furious sul piccolo schermo non è nuova. Secondo quanto annunciato da Universal, il franchise sta lavorando da tempo a diversi progetti televisivi, con l'obiettivo di espandere un universo narrativo che negli anni è andato ben oltre la storia originale.

Al momento non sono stati rivelati molti dettagli sulla trama, sui personaggi o sul cast. L'unica certezza (ma ancora con qualche punto interrogativo) è che il debutto è previsto per il 2028.

Il problema è il momento in cui arriva l'annuncio

Sui social non tutti i fan della saga hanno fatto salti di gioia. Il pubblico aspetta infatti da tempo Fast Forever, il film destinato a concludere la saga cinematografica principale. Il capitolo finale è attualmente previsto per il 17 marzo 2028, ma il percorso verso la sua realizzazione è tutt'altro che lineare.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Negli ultimi mesi Vin Diesel ha più volte parlato del progetto, alimentando le aspettative dei fan. Allo stesso tempo, però, ci sono informazioni contrastanti sullo stato effettivo della produzione e sulla sceneggiatura.

Per questo motivo l'annuncio di una serie TV prima della conclusione della saga cinematografica ha generato una domanda piuttosto semplice tra una parte del pubblico: perché espandere il franchise proprio adesso, quando il film finale non è ancora arrivato?

Le reazioni all'annuncio mostrano soprattutto una certa stanchezza nei confronti dei continui rinvii e dei progetti legati al futuro di Fast & Furious. Tra i commenti comparsi sui social c'è chi considera l'operazione arrivata con diversi anni di ritardo. Altri utenti si mostrano più scettici sulla reale possibilità che il progetto televisivo arrivi effettivamente sullo schermo, considerando i numerosi cambiamenti che hanno caratterizzato il progredire del franchise negli ultimi anni.

La curiosa coincidenza è che il 2028 dovrebbe rappresentare un momento cruciale per Fast & Furious: proprio quell'anno è previsto sia il debutto della serie TV sia l'arrivo del film conclusivo. Questo significa che il pubblico potrebbe trovarsi davanti a due direzioni diverse dello stesso franchise quasi contemporaneamente.

Da una parte ci sarà il lungometraggio pensato per chiudere la saga principale, dall'altra, una serie destinata potenzialmente ad allargare ulteriormente l'universo narrativo.