Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 2 ottobre: Delia e Gianlorenzo finalmente sposi

Il grande giorno è finalmente arrivato. Il Paradiso delle Signore 11 torna venerdì 2 ottobre su Rai 1 alle ore 16.00 con una puntata che regala un momento molto atteso, quello delle nozze di Delia e Gianlorenzo. Dopo gli ostacoli e gli imprevisti che hanno complicato i preparativi, i due riescono a coronare il loro sogno d'amore proprio nel luogo che ha fatto da sfondo alla nascita della loro storia.

Ma la felicità degli sposi non è l'unico elemento al centro dell'episodio. Riccardo continua a lavorare al suo progetto imprenditoriale e guarda con qualche timore alla possibile collaborazione con Carla, mentre Adelaide osserva con crescente diffidenza le mosse della donna. Intanto, per Simona arriva il momento di fare i conti con un desiderio che ha provato a mettere da parte: quello di tornare a ballare. Le anticipazioni del nuovo episodio.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore 11

Nella puntata di giovedì 1° ottobre de Il paradiso delle signore, i preparativi per il matrimonio di Delia e Gianlorenzo incontrano un nuovo problema legato alla data delle nozze. A trovare una possibile soluzione è Irene, che prova a rimettere ordine nella situazione con una delle sue idee.

Nel frattempo, Diana attraversa un momento delicato nel rapporto con la madre. Dopo il taglio dei fondi, tra le due esplode uno scontro e la ragazza decide di reagire cercando un lavoro e puntando sulla propria indipendenza.

Anche Marcello vive ore complicate. La prospettiva che il Paradiso possa essere costretto a versare una cifra importante a causa di un suo errore lo mette profondamente in crisi. A riportargli un po' di serenità è Valeria, con la quale riesce finalmente a ritrovare qualche momento più leggero.

Sul fronte dei Guarnieri, invece, Umberto presenta Carla a Riccardo come una possibile investitrice per il progetto fast-food. La famiglia si compatta attorno al giovane, pronta a sostenerlo in questa nuova avventura.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 del 2 ottobre

Delia

Nella puntata di venerdì 2 ottobre, Riccardo apprezza il sostegno ricevuto dal padre, ma non riesce a nascondere le proprie preoccupazioni. Il suo progetto ha bisogno di un investimento importante e Carla potrebbe rappresentare la soluzione, anche se il giovane teme che la donna non sia interessata alla proposta. Adelaide, dal canto suo, guarda con sospetto questa nuova possibile alleanza con la Corsi.

I suoi dubbi aumentano quando Carla compie una mossa inaspettata che finisce per agitare ulteriormente le acque nella corsa alla presidenza del Circolo. Per Adelaide si apre così un nuovo fronte, proprio mentre gli equilibri sembrano diventare sempre più delicati.

Intanto Valter decide di proteggere Simona, assumendosi la responsabilità per il danno provocato dalla ragazza al manichino. Ma soprattutto la invita a non rinunciare alla danza. Le sue parole fanno centro: Simona recupera la lettera della scuola di ballo che aveva stracciato, lasciando aperta la porta a un possibile nuovo inizio.

A chiudere la puntata è però il momento più romantico: Delia e Gianlorenzo riescono finalmente a sposarsi. Il loro amore, nato tra le corsie del grande magazzino milanese, trova così proprio al Paradiso il suo lieto coronamento.