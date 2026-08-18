Fast & Furious 11, Vin Diesel pronto a partire con "Fast Forever": "Ho pianto leggendo il copione"

Vin Diesel, nel corso del venticinquesimo anniversario del franchise, ha confermato che le riprese di Fast Forever inizieranno a dicembre e ha raccontato il lungo percorso che ha portato alla sceneggiatura definitiva, capace perfino di commuoverlo.

Scaldate i motori: dopo anni di rinvii, riscritture e continui cambi di direzione, Vin Diesel ha confermato che Fast Forever, undicesimo e ultimo capitolo della saga di Fast & Furious, entrerà finalmente in produzione entro la fine dell'anno.

Quattro anni di lavoro prima di trovare il finale giusto

L'annuncio è arrivato durante la serata organizzata per celebrare il venticinquesimo anniversario del primo The Fast and the Furious, dove l'attore ha parlato dello stato dei lavori e del complesso percorso creativo che ha portato alla nascita del film destinato a chiudere la storia di Dominic Toretto.

Intervistato da Variety, Vin Diesel ha spiegato che il set dovrebbe aprire i battenti già a dicembre, anche se tutto dipenderà dagli ultimi passaggi con lo studio. "Iniziamo a girare a dicembre, se riuscirò a soddisfare la richiesta dello studio."

Per arrivare a questo punto, però, la produzione ha dovuto affrontare un percorso molto più complicato del previsto. L'attore ha raccontato che il progetto è passato attraverso quattro diversi team di sceneggiatori e ben quattro anni di sviluppo, alla ricerca di un finale che fosse davvero all'altezza di una saga iniziata nel 2001. "Ho dovuto attraversare quattro gruppi di sceneggiatori e quattro anni di sviluppo per arrivare a qualcosa che ritenessi degno di un finale. Quando ho letto la sceneggiatura un paio di settimane fa, mi sono commosso."

Durante l'evento celebrativo, Diesel ha poi condiviso un ricordo più personale, spiegando quanto quella lettura lo abbia colpito emotivamente. "Voglio raccontarvi una cosa personale. Dopo quattro gruppi di sceneggiatori e quattro anni di sviluppo, leggendo la sceneggiatura è scesa una lacrima già a metà. Quando sono arrivato alla fine stavo piangendo e non riuscivo più a fermarmi. Mia sorella mi ha detto: "Basta piangere, fratello". Ma a volte anche gli uomini più duri del mondo hanno bisogno di farlo."

Una produzione che ha cambiato completamente direzione

L'iter di Fast Forever è stato tutt'altro che lineare. Nato inizialmente come seconda parte di Fast X, il film è stato progressivamente ripensato fino a diventare il vero capitolo conclusivo della saga. Le numerose riscritture hanno inevitabilmente allungato i tempi, tanto che tra l'uscita di Fast X e quella del nuovo film trascorreranno quasi cinque anni, il periodo più lungo mai registrato tra due episodi principali del franchise.

La locandina di The Fast and the Furious

Nonostante l'entusiasmo di Diesel, resta ancora un piccolo interrogativo sulla lavorazione. Pochi giorni fa il regista Louis Leterrier aveva infatti rivelato di non aver ancora letto la versione della sceneggiatura che ha emozionato l'attore, lasciando intendere che alcuni dettagli del progetto siano ancora in fase di definizione.

Se il calendario verrà rispettato, Fast Forever arriverà nelle sale il 17 marzo 2028, chiudendo definitivamente una delle saghe action più redditizie della storia del cinema, capace di incassare oltre 7,3 miliardi di dollari in tutto il mondo.