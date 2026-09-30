Un Posto al Sole, anticipazioni 1° ottobre: Grillo alla resa dei conti, Michele verso una decisione importante

Grillo appare ormai pronto a fare qualcosa di irreversibile, per Eduardo e Damiano sono momenti cruciali. E mentre Rosa e Clara sono alla ricerca dei due uomini, gli altri protagonisti di Un Posto al Sole vivono momenti complicati: da Marina sotto ricatto di Mori a Michele alle prese con Walter in radio, come vedremo nell' episodio di giovedì 1° ottobre.

Ecco dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie, in onda alle 20.50 su Rai Tre; l'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

La scomparsa di Eduardo e Damiano getta Rosa nell'angoscia, al punto da spaventare Manuel, che ormai ha capito che qualcosa di grave sta accadendo alla sua famiglia. La Picariello decide così di rompere il silenzio e raccontare tutto al figlio. Intanto Michele deve gestire l'insubordinazione di Walter Scala, che alimenta la sua frustrazione per un ruolo da direttore che sente di non riuscire a esercitare pienamente. Guido continua a tentare di riavvicinare Mariella e Sasà, mentre al Vulcano Samuel non si fida di Lorenza ed è certo che la donna non sia affatto sincera.

Anticipazioni 1° ottobre: Grillo alla resa dei conti, Michele verso una decisione importante

Michele

Eduardo e Damiano sono ancora nelle mani di Grillo: la situazione sembra precipitare, tanto che la resa dei conti potrebbe essere molto vicina.

A Radio Golfo 99 intanto, Michele soffre il comportamento di Walter, che non riesce proprio a tollerare. Il giornalista non si sente valorizzato né rispettato nel suo ruolo di direttore, cosa che la figura di Walter mette profondamente in crisi e, inoltre, gli impedisce di svolgere appieno il proprio lavoro.

Marina invece, ha ormai capito di essere finita sotto ricatto di Mori e di avere le mani legate. A Palazzo Palladini infine, Roberto cerca una soluzione per aiutare Cristina: la ragazza infatti, sembrerebbe non avere alcuna intenzione di trasferirsi.