Un Posto al Sole, anticipazioni 2 ottobre: il tragico epilogo di Grillo

Un colpo nello scantinato e un epilogo tragico: la settimana di Un Posto al Sole si conclude con un colpo di scena che cambierà le vite dei suoi protagonisti. Nell' episodio di venerdì 2 ottobre infatti, la vicenda del rapimento di Eduardo e Damiano arriverà alle battute conclusive, con un finale inaspettato. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie, giunta alla trentunesima stagione e divenuta la più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

La situazione per Eduardo e Damiano si fa sempre più drammatica: ancora nelle mani di Grillo, i due potrebbero essere ormai vicini a una pericolosa resa dei conti.

A Radio Golfo 99 intanto, Michele è sempre più frustrato dal comportamento di Walter, che continua a mettere in discussione il suo ruolo di direttore. Marina ha invece compreso di essere sotto ricatto di Mori e di non avere più margini di manovra. Roberto infine, cerca un modo per aiutare Cristina che, a differenza di quando la madre le aveva comunicato la notizia, ora non vuole più trasferirsi.

Anticipazioni 2 ottobre: il tragico epilogo di Grillo

Un posto al sole: Eduardo

Finiti entrambi suoi prigionieri, Grillo è inebriato dall'avere sotto il proprio controllo i due uomini che odia di più al mondo: Eduardo Sabbiese e Damiano Renda. Assetato di vendetta, nello scantinato dove i due sono tenuti prigionieri, è partito uno sparo. Cosa sarà successo?

Nel frattempo, c'è una famiglia che cerca i due uomini. Dopo il colpo di pistola esploso nello scantinato infatti, Rosa e Clara, ancora ignare di quanto accaduto, attendono con crescente apprensione notizie di Damiano ed Eduardo. L'ispettore Grillo però, è deciso nella convinzione di farsi giustizia da solo e, ormai fuori controllo, sembra che la situazione sia destinata a sfociare in un tragico e imprevedibile epilogo.