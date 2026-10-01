Un Posto al Sole, anticipazioni 2 ottobre: il tragico epilogo di Grillo

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Grillo
NOTIZIA di 01/10/2026

Un colpo nello scantinato e un epilogo tragico: la settimana di Un Posto al Sole si conclude con un colpo di scena che cambierà le vite dei suoi protagonisti. Nell' episodio di venerdì 2 ottobre infatti, la vicenda del rapimento di Eduardo e Damiano arriverà alle battute conclusive, con un finale inaspettato. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie, giunta alla trentunesima stagione e divenuta la più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Upas
Damiano Un posto al sole

La situazione per Eduardo e Damiano si fa sempre più drammatica: ancora nelle mani di Grillo, i due potrebbero essere ormai vicini a una pericolosa resa dei conti.
A Radio Golfo 99 intanto, Michele è sempre più frustrato dal comportamento di Walter, che continua a mettere in discussione il suo ruolo di direttore. Marina ha invece compreso di essere sotto ricatto di Mori e di non avere più margini di manovra. Roberto infine, cerca un modo per aiutare Cristina che, a differenza di quando la madre le aveva comunicato la notizia, ora non vuole più trasferirsi.

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Anticipazioni 2 ottobre: il tragico epilogo di Grillo

Un Posto Al Sole Eduardo 2
Un posto al sole: Eduardo

Finiti entrambi suoi prigionieri, Grillo è inebriato dall'avere sotto il proprio controllo i due uomini che odia di più al mondo: Eduardo Sabbiese e Damiano Renda. Assetato di vendetta, nello scantinato dove i due sono tenuti prigionieri, è partito uno sparo. Cosa sarà successo?
Nel frattempo, c'è una famiglia che cerca i due uomini. Dopo il colpo di pistola esploso nello scantinato infatti, Rosa e Clara, ancora ignare di quanto accaduto, attendono con crescente apprensione notizie di Damiano ed Eduardo. L'ispettore Grillo però, è deciso nella convinzione di farsi giustizia da solo e, ormai fuori controllo, sembra che la situazione sia destinata a sfociare in un tragico e imprevedibile epilogo.

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