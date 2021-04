Fast & Furious: da oggi una nuova serie di podcast, Vin Diesel sarà ospite

Entertainment Weekly ha annunciato che la nuova stagione della sua popolare serie BINGE Podcast sarà dedicata alla saga con Vin Diesel Fast & Furious di Universal Pictures, che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Ogni episodio del podcast sarà dedicato a un film della saga, con una intervista esclusiva a un membro del cast di quel particolare capitolo. Primo appuntamento il 30 aprile, con ospite proprio Vin Diesel.

Per 9 settimane, ogni venerdì uscirà un nuovo episodio del podcast, durante il quale i fan della saga potranno scoprire aneddoti e backstage direttamente dalla voce dei protagonisti (tra cui Sung Kang e Michelle Rodriguez) e del regista Justin Lin.

Per iscriversi al podcast: ew.com/fast.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga, nuovo capitolo della Fast Saga, arriverà al cinema il 18 agosto. Oltre a Vin Diesel e a suo figlio Vincent, in Fast & Furious 9 reciteranno anche Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang e Lucas Black. Nei mesi passati, alcuni membri del cast avrebbero anticipato la presenza in Fast 9, di scene ambientate nello spazio.