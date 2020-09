"Fast & Furious 9 andrà nello spazio" la conferma da Michelle Rodriguez

Fast & Furious 9 conterrà sequenze ambientate nello spazio. A confermarlo è l'attrice Michelle Rodriguez che anticipa la deriva fantascientifica della serie già intrapresa dallo spinoff Fast & Furious - Hobbs & Shaw con l'introduzione di cibernetica e motociclette mosse da intelligenza artificiale.

Con grande disappunto della star Vin Diesel, l'uscita di Fast & Furious 9 - The Fast Saga è slittata al 2021 per via dell'emergenza sanitaria. Il film vede il ritorno del regista Justin Lin e l'arrivo del fratello maggiore di Dominic Toretto, interpretato da John Cena. In più mesi fa Ludacris aveva alimentato i rumor di una possibile incursione nello spazio, rumor che ora trovano conferma nella reazione di Michelle Rodriguez, ospite del programma radiofonico The Jess Cagle Show, di fronte all'ipotesi spaziale:

"Oh, no, come lo sapete? Ecco cosa succede quando un film non esce. La gente comincia a parlare, ma nessuno avrebbe dovuto saperlo. Io non sono abbastanza fortunata ad andare nello spazio, ma abbiamo una sceneggiatrice che ha mostrato di amare molto i personaggi femminili. Grazie a... Justin Lin. Siamo stati in grado di dare più attenzione alle ragazze presenti nel film, e spero che questo trapeli dal prodotto finale."

A quanto pare, non tutto il cast di Fast & Furious 9 si recherà nello spazio. Potrebbe toccare a Dominic, oppure al fratello Jakob, o ad Han, che farà ritorno come assassino cibernetico. Per saperne di più non ci resta che attendere con pazienza l'uscita in sala di Fast & Furious 9, prevista per il 2 aprile 2021.