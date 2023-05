Fast & Furious, John Cena sulla rivalità tra Dwyane Johnson e Vin Diesel: "Posso fare il peacemaker"

John Cena, rispondendo alle domande del giornalista Josh Horowitz, ha parlato della rivalità che ha diviso Dwayne Johnson e Vin Diesel, situazione che ha avuto un impatto sulla saga di Fast and Furious.

L'attore ha infatti accennato alla questione che potrebbe avere delle conseguenze sul futuro del franchise action.

Il punto di vista di Cena

John Cena, che fa parte del cast di Fast X, è anche il protagonista di Peacemaker e il giornalista, con un giro di parole, ha provato a scoprire se potrebbe avere un ruolo nel ristabilire la "pace" tra le due star.

L'attore ed ex wrestler ha dichiarato: "Voglio farlo nel modo giusto perché quello che sto sentendo è che due gentlemen che sono incredibilmente conosciuti nel mondo, possibilmente in un universo, potrebbero voler condividere lo schermo insieme un giorno e stai chiedendo se potessi fare il Peacemaker".

Cena ha quindi confermato: "Sì, potrei farcela".

I problemi tra Cena e Johnson

Fast & Furious 9 - The Fast Saga: John Cena durante una scena

John ha poi parlato del suo rapporto con The Rock ammettendo di aver avuto un periodo in cui ha causato dei problemi per aver frainteso dei commenti di Dwayne che lo avevano offeso, non avendoli compresi del tutto.

La star ha ribadito: "Invece che farmi dare il suo numero e provare a parlare per chiarirci, ho reagito in modo negativo". John ha sottolineato: "Capisco perché le mie parole lo hanno scosso: sta cambiando la percezione nel settore dei wrestler. Lui e Dave Bautista lo hanno fatto".

L'attore ha voluto inoltre ribadire: "Penso che il primo passo per risolvere un conflitto sia trovare in qualche modo la propria colpa e sapevo esattamente cosa stavo facendo e sapevo inoltre che era a un altro livello rispetto a me".