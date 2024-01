Fast and Furious 11 sarà l'ultimo film di Vin Diesel, Jason Momoa potrebbe non tornare

Il nuovo capitolo della saga di Fast and Furious, l'undicesimo, potrebbe rappresentare la fine corsa per il personaggio di Dominic Toretto.

Il prossimo film di Fast and Furious, Fast and Furious 11, potrebbe essere anche l'ultima avventura di Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. Secondo quanto riferito dall'insider Jeff Sneider, la star del franchise potrebbe decidere di chiudere qui il suo lungo cammino finendo alla grande con l'undicesimo capitolo che segnerà un "ritorno alle origini".

Fast X: Jason Momoa în una scena

Fast and Furious 11 potrebbe guardare al primo Fast and Furious del 2001, concentrandosi su una grande rapina o gara invece che su un'altra avventura in giro per il mondo per la famiglia Toretto. Secondo le anticipazioni, il budget si limiterà a "200 milioni di dollari o meno" dopo che i costi di Fast X sono lievitati a 340 milioni di dollari e inoltre pare che Jason Momoa non farà ritorno nel cast.

Secondo Jeff Sneider, l'ultimo capitolo di Fast and Furious potrebbe optare per un nuovo villain piuttosto che riportare in vita il personaggio di Jason Momoa in Fast X, Dante Reyes, che era in cerca di vendetta contro la famiglia di Toretto per via degli eventi di Fast Five del 2011. Fast X si è concluso con un cliffhanger quando Dante ha intrappolato Dom e suo figlio, il piccolo Brian (Leo Abelo Perry), sul fondo di una diga piena di esplosivo.

Come si concluderà la saga di Fast and Furious?

Fast X: Nathalie Emmanue in una foto

A giugno, Universal ha annunciato un nuovo film del franchise Fast and Furious interpretato da Dwayne Johnson e scritto dall'ex pilastro della saga Chris Morgan. Nonostante la loro famosa faida, Johnson e Diesel produrranno entrambi la pellicola ancora priva di titolo che si aggiungerà al franchise come capitolo ponte tra Fast X e Fast 11; secondo quanto riferito, Vin Diesel non dovrebbe apparire nel film, ma altri attori di Fast and Furious si uniranno a Dwayne Johnson.

Fast X si è concluso con una scena dopo i titoli di coda che anticipava uno scontro tra Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Dante Reyes (Jason Momoa), suggerendo che la star di Aquaman comparirà nel film su Hobbs che Johnson ha definito "un nuovo capitolo che preparerà alla visione di Fast X: Parte II". " Non è chiaro se il villain principale sarà l'agente doppiogiochista Aimes (Alan Ritchson) o se gli sceneggiatori troveranno un'altra soluzione.

"Per coloro che non lo sanno, Fast X era solo la prima parte. Sappiate che la seconda parte sarà uno sforzo della nostra famiglia e del nostro studio come non avete mai visto", ha scritto Vin Diesel in un post su Instagram la scorsa estate rivelando la data di uscita del prossimo film del franchise: il 4 aprile 2025.