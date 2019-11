Fast & Furious: Hobbs & Shaw, i produttori parlano del sequel dello spin-off

Fast 6 Furious - Hobbs & Shaw, i produttori sullo stato del sequel dello spin-off con The Rock e Jason Statham.

Fast and Furious - Hobbs & Shaw, il produttore Hiram Garcia ci aggiorna sullo stato del sequel dello spin-off con protagonisti Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham, interpreti dei ruoli titolari nel film targato Universal Pictures.

Il blockbuster estivo diretto da David Leitch ha fatto felice lo studio di produzione, posizionandosi all'ottavo posto tra gli incassi di boxoffice di quest'anno con 758 milioni.

Garcia, uno dei produttori di Fast and Furious - Hobbs & Shaw, rivela che un sequel sarebbe effettivamente nei piani, almeno in teoria, ma che l'attenzione al momento è tutta focalizzata su Fast & Furious 9, in uscita nel 2020.

Fast & Furious 9: tutto quello che sappiamo sul film

"Ne stiamo parlando, siamo davvero entusiasti dei risultati del primo" avrebbe detto ai microfoni di Comicbook "Anche lo studio è stato molto soddisfatto, e ci sono state diverse conversazioni ispirate su come potrebbe continuare. Ovviamente Fast & Furious 9 sta arrivando, e farà grandi cose. Vedremo di prendere qualcosa da lì, è tutto un universo condiviso, ed è tutto sempre in continua lavorazione".

E intanto, lo scorso settembre, in un post di Instagram, The Rock aveva suggerito un possibile ritorno nella saga principale, subito dopo aver messo fine alla faida con il collega Vin Diesel.

Quando rivedremo, dunque, Luke Hobbs e Deckard Shaw? Non ci resta che attendere nuovi annunci al riguardo.